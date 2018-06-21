​Память жертв Великой Отечественной войны почтили пограничники

Именно пограничники первыми приняли удар врага.

Памятная церемония прошла на площади Победы в Минске в четыре утра.

Руководители пограничного ведомства, офицеры, ветераны и курсанты вспомнили подвиги первых дней войны. Заставы, на взятие которых немецкие войска отводили около получаса, держали оборону сутками. Сегодня памятные митинги – во всех пограничных отрядах Беларуси.