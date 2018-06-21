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Память жертв Великой Отечественной войны почтили пограничники
Именно пограничники первыми приняли удар врага.
Памятная церемония прошла на площади Победы в Минске в четыре утра.
Руководители пограничного ведомства, офицеры, ветераны и курсанты вспомнили подвиги первых дней войны. Заставы, на взятие которых немецкие войска отводили около получаса, держали оборону сутками. Сегодня памятные митинги – во всех пограничных отрядах Беларуси.
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Памятная церемония прошла на площади Победы в Минске в четыре утра.
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