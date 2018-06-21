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Появилось первое официальное фото седана проекта "Кортеж"

22.06.2018 15:40 — Разное | Tut.by  
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В Сети появилась первая официальная фотография седана Aurus Senat: снимок сделан на территории Кремля. Представительский автомобиль разработан в рамках проекта «Кортеж», вместе с одноименным президентским лимузином, пишет motor.ru.


Снимок опубликован на странице Aurus Motors — на нем запечатлели бронированную версию седана Aurus Senat. Пока такие автомобили есть только в кремлевском гараже Федеральной службы охраны. Широкая публика увидит машины только в августе, на международном автосалоне в Москве, а розничные продажи седана проекта начнутся в 2019 году.

Автомобиль будут собирать малыми партиями (примерно по 200 машин в год). Предполагаемая стоимость — около 95−110 тысяч долларов (за небронированную версию).

Бронированный лимузин Aurus Senat участвовал в инаугурации президента РФ Владимира Путина. А вот короткие седаны Aurus мы видели пока что лишь на снимках случайных очевидцев, сделанных во время проезда машины близ Кремля.

В семейство Aurus, разработанное на единой модульной платформе, входит президентский лимузин с бронированием и обычный представительский седан под общим названием «Сенат», большой вэн «Арсенал» и внедорожник «Комендант».

 
 
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Автомобиль будут собирать малыми партиями (примерно по 200 машин в год). Предполагаемая стоимость - около 95−110 тысяч долларов (за небронированную версию).
 
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