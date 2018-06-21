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Появилось первое официальное фото седана проекта "Кортеж"
В Сети появилась первая официальная фотография седана Aurus Senat: снимок сделан на территории Кремля. Представительский автомобиль разработан в рамках проекта «Кортеж», вместе с одноименным президентским лимузином, пишет
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Автомобиль будут собирать малыми партиями (примерно по 200 машин в год). Предполагаемая стоимость — около 95−110 тысяч долларов (за небронированную версию).
Бронированный лимузин Aurus Senat
В семейство Aurus, разработанное на единой модульной платформе, входит президентский лимузин с бронированием и обычный представительский седан под общим названием «Сенат», большой вэн «Арсенал» и внедорожник «Комендант».
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Автомобиль будут собирать малыми партиями (примерно по 200 машин в год). Предполагаемая стоимость - около 95−110 тысяч долларов (за небронированную версию).
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