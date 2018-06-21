ГАИ просит водителей учитывать данную информацию при выборе места для остановки и стоянки. При вынужденной остановке в указанных местах рекомендуется прикреплять под лобовым стеклом контактный телефон для связи. Будет работать эвакуатор.
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Парковка на нескольких улицах Минска будет запрещена 23 и 28 июня
22.06.2018 15:42 — Разное | Аргументы и факты
ГАИ просит водителей учитывать данную информацию при выборе места для остановки и стоянки. При вынужденной остановке в указанных местах рекомендуется прикреплять под лобовым стеклом контактный телефон для связи. Будет работать эвакуатор.
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Парковка на нескольких улицах Минска будет запрещена 23 и 28 июня в связи с подготовкой к параду ко Дню Независимости, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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