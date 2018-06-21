​«Снайперский рубеж» в Бресте собрал команды из 20 стран

Брест принимает «Снайперский рубеж». Перед стартом зарубежные команды (из Китая, Сирии, Сербии, Казахстана, Армении и России) ознакомились с условиями испытаний на местности.

Всего в снайперском этапе Армейских международных игр участвуют 20 стран. На полигоне под Брестом – километровый биатлонный круг и трибуны (всего для соревнований отвели почти 600 гектаров). «Снайперский рубеж» самый массовый этап в играх, наша страна его проводит впервые.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооружённых Сил Беларуси: «Конкурс сложный, в отличие от других конкурсов, здесь постоянно стрельба, перемещение, и самое интересное день-ночь. Это даст нам сравнить уровень подготовки нашей команды с другими. Потому что это реальные соревнования, на которых можно посмотреть, правильно ли разработаны методики в подготовке снайперов, тем ли путём мы идём».

«Снайперский рубеж» включает три соревновательных этапа: индивидуальная гонка, парный зачёт и снайперская эстафета. Для всех участников – равные услрвия: они будут стрелять со снайперской витновки и пистолета Макарова. Белорусская команда – это девять человек. В прошлом году она была третьей. Параллельно белорусские военные примут участие в 15 видах Армейских медународных игр, в том числе авиадартсе, разведке, военно-медицинской эстафете, соревнованиях кинологов.