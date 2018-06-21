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Такое у нас не построить: дом с двухуровневым бассейном
Вилла с двухуровневым бассейном в городе Кашкайш, Португалия, — проект архитекторов José Guedes Cruz, César Marques и Marco Marinho из студии Guedes Cruz Arquitectos. Удивительные фотографии воплощения их трудов сделал
Для строительства этой виллы использовали бетон, стекло и дерево.
Центр виллы — двор, вокруг которого расположены крытые и открытые пространства.
Два больших бассейна — главная особенность дома. Один бассейн — на земле, второй, со стеклянным дном, — перпендикулярно первому на верхнем уровне.
Дом дарит пловцам сюрреалистические эффекты. Сверху видно, что происходит в нижнем бассейне. А снизу кажется — человек плывет в небе.
Снаружи дом не привлекает внимание, и сложно заподозрить, какие чудеса скрывают стены.
Одна из стен — стеклянная. Благо климат позволяет не тратиться на серьезное утепление. Главная проблема тут не холод, а ветра.
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Дом построен в Португалии, где нет настоящей зимы.
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