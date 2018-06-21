Такое у нас не построить: дом с двухуровневым бассейном

Вилла с двухуровневым бассейном в городе Кашкайш, Португалия, — проект архитекторов José Guedes Cruz, César Marques и Marco Marinho из студии Guedes Cruz Arquitectos. Удивительные фотографии воплощения их трудов сделал Ricardo Oliveira Alves .



Фото: Ricardo Oliveira Alves

Для строительства этой виллы использовали бетон, стекло и дерево.



Фото: Ricardo Oliveira Alves



Фото: Ricardo Oliveira Alves



Фото: Ricardo Oliveira Alves

Центр виллы — двор, вокруг которого расположены крытые и открытые пространства.



Фото: Ricardo Oliveira Alves

Два больших бассейна — главная особенность дома. Один бассейн — на земле, второй, со стеклянным дном, — перпендикулярно первому на верхнем уровне.



Фото: Ricardo Oliveira Alves

Дом дарит пловцам сюрреалистические эффекты. Сверху видно, что происходит в нижнем бассейне. А снизу кажется — человек плывет в небе.



Фото: Ricardo Oliveira Alves



Фото: Ricardo Oliveira Alves



Фото: Ricardo Oliveira Alves

Снаружи дом не привлекает внимание, и сложно заподозрить, какие чудеса скрывают стены.



Фото: Ricardo Oliveira Alves

Одна из стен — стеклянная. Благо климат позволяет не тратиться на серьезное утепление. Главная проблема тут не холод, а ветра.



Фото: Ricardo Oliveira Alves



Фото: Ricardo Oliveira Alves