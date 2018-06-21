​Йоханнес Хан: Договор о приоритетах сотрудничества Беларусь и ЕС могут подписать в 2018 году

Договор о приоритетах сотрудничества Беларуси и Европейского союза может быть подписан в этом году. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства ЕС по итогам неформальных переговоров в Минске.

Новое соглашение станет основой для более интенсивного сотрудничества. В частности, экономического, так как привлечёт в Беларусь новых европейских инвесторов. Сейчас готовится текст документа. Обсуждалось и визовое соглашение между Беларусью и Евросоюзом. Оно существенно упростит пересечение границы и, возможно, снизит стоимость виз. В Европе сейчас, кстати, обсуждается увеличение стоимости шенгена.

Йоханнес Хан, комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС: «Не хотелось бы комментировать процесс переговоров в том, что касается упрощения визовых процедур. Хотя, я полагаю, что если есть добрая воля обеих сторон (именно обеих сторон), то мы тогда можем не только пройти «последний километр», но пробежать его».

В Минск еврокомиссар прибыл для участия в десятом раунде неформальных министерских диалогов стран «Восточного партнёрства». Беларусь – участник этой европейской инициативы.

В Минске говорили и о перспективах Восточного партнёрства. Кроме Беларуси в диалоге участвовали представители Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины.