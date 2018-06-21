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В Заславле пьяный восьмиклассник на мотоцикле врезался в машину ГАИ, убежал домой и лег спать

22.06.2018 16:09 — Разное | Tut.by  
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Пьяный восьмиклассник на мотоцикле пытался уйти от погони и совершил столкновение со служебным автомобилем. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Инцидент произошел 22 июня в 2 часа ночи. Сотрудников ГАИ привлек мотоцикл «Днепр» без регистрационных знаков, ехавший по улице Великой без включенных световых приборов. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но тот его проигнорировал и попытался скрыться, однако допустил столкновение с машиной ГАИ, разбив авто задний левый фонарь. После ДТП водитель спрыгнул с мотоцикла и убежал.


Инспекторы выяснили, что за рулем «Днепра» находился 8-классник, учащийся одной из школ Заславля, и позвонили его матери. Женщина отвела сына к правоохранителям. Медицинское освидетельствование молодого человека показало, что он пьян — 0,74 промилле алкоголя.

По словам парня, он отмечал с другом свое 15-летние. Подростки выпили на двоих литровую упаковку плодово-ягодного вина и взяли мотоцикл, который ранее их компания купила у знакомого. После ДТП, подросток прибежал домой и лег спать.


— Несовершеннолетний нарушил ряд ПДД, предусмотренных семью статьями КоАП, но за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка по ст. 9.4 КоАП накажут его мать. Поездкам сына, не имеющего права управления транспортным средством, она не препятствовала, — рассказали в ГАИ.

 
 
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Несовершеннолетний нарушил ряд ПДД, предусмотренных семью статьями КоАП, но за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка по ст. 9.4 КоАП накажут его мать.
 
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