Почти 80 человек внесли предоплату, но авто не получили. Судят учредителей бывшего дилера Suzuki

«Вину не признаем», — заявили на суде обвиняемые в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением Александр и Денис Яблонские, учредители скандально известного ООО «Белавтоконтинент». Фирма заключала договоры на поставку автомобилей Suzuki и брала у своих клиентов предоплату, но авто покупатели так и не дождались. Вдобавок к этому Яблонские брали взаймы под проценты крупные суммы денег у своих знакомых, но эти обязательства не выполняли.





Напомним, отец и сын Яблонские — учредители и руководители ООО «Белавтоконтинент», которые с ноября 2014 года по февраль 2016 года заключили 59 договоров с фирмами и частными лицами на поставку автомобилей Suzuki. Клиенты вносили предоплату от 20 до 100%, однако машины не получили. Кроме того, 19 потерпевших передали обвиняемым денежные средства в долг под предлогом развития бизнеса по продаже транспортных средств. Следствие выяснило , что действия обвиняемых повлекли за собой причинение материального ущерба на сумму свыше 2,6 миллиона рублей. Всего по делу проходит 78 пострадавших.

«Обвели умных людей вокруг пальца»

За полчаса до начала судебного заседания возле зала суда Октябрьского района Минска начали собираться потерпевшие по делу: несостоявшиеся автовладельцы, у которых Яблонские взяли предоплату за поставку машин и так и не доставили авто, а также те, кто давал деньги в долг Яблонскому-старшему. Всего пришло около тридцати человек.





— Ну, как думаешь, выкрутятся или нет? — задавали друг другу один и тот же вопрос потерпевшие, большинство из которых уже знакомы друг с другом.

— Старшего (Александра Яблонского. - прим. AUTO.TUT.BY) я знаю с 90-ых годов. Он обвел нас всех вокруг пальца, причем люди мы все состоявшиеся, с положением в обществе. Этот человек обладает уникальным даром убеждения и перевоплощения, а сын Денис отца в этом еще и переплюнул. Только вот направили они свои умения, к сожалению, в преступное русло, — рассуждает Сергей Иванович, один из пострадавших, который одолжил Яблонскому-старшему около ста тысяч долларов.





По сведениям потерпевших люди одалживали Яблонским разные суммы: от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч долларов. Основная причина — нужно было развивать бизнес по поставке автомобилей Suzuki из России в Беларусь, но впоследствии оказалось, что и в этом бизнесе не все было чисто…

«Для вас все только начинается!»

Яблонский-младший, Денис, был задержан в марте 2017 года, через 11 месяцев задержали его отца — Александра Яблонского. В железной клетке они сидят на одной скамье.





— А, похудели, полысели! Что ж не улыбаетесь сейчас? Это только начало, помните! — то и дело бросали реплики в сторону обвиняемых пострадавшие. Яблонские делали вид, что все сказанное к ним не относится и смотрели в противоположную сторону.

Уголовное дело рассматривает судья Виталий Семенов в присутствии двух народных заседателей. Защищают обвиняемых два адвоката — у каждого подсудимого он свой. Защитник Яблонского-старшего ходатайствовала о том, чтобы ее подзащитному изменили меру пресечения на не связанную с ограничением свободы.





— Не существует доводов, чтобы держать его под стражей. К тому же усугубилась его жизнь, ухудшилось состояние здоровья, к нему неоднократно вызывали врача.

Аналогичное ходатайство было подано и защитником Дениса Яблонского, мол, у него на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.

Представитель пострадавших — могилевский адвокат Александр Белов и сами пострадавшие ходатайства попросили отклонить, как необоснованное. Суд оба ходатайства отклонил.

«Не признаю…»

Выступивший в суде гособвинитель сообщила, что отец и сын Яблонские по предварительному сговору, под различными предлогами, путем обмана и введения в заблуждение, используя доверительные отношения брали от граждан и юрлиц деньги под проценты. Денежные средства Яблонские возвращать не собирались, однако, чтобы создать видимое исполнение обязательств, они частично отдавали некоторую сумму, но лишь для того, чтобы кредитоваться дальше, что можно трактовать как финансовая пирамида.





Также Яблонские путем мошенничества, имея цель завладеть чужим имуществом, с помощью сотрудников ООО «Белавтоконтинет», которые не знали о преступных намеряниях их руководителей, убеждали людей заключать договоры на поставку разных моделей Suzuki и принимали от них деньги: суммы составляли от 10 до 100% стоимости авто. При этом Яблонские не намеревались исполнять обязанности по договору и не имели такой возможности, но обещали своим клиентам поставить автомобили через некоторое время.





Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 210 (Завладение имуществом, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, повторно, в особо крупном размере) УК Беларуси. Им грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Оба подсудимых с предъявленным им обвинением не согласились и вину не признали.

— Я остаюсь при своих убеждениях: я не виноват. К тому же последние годы предприятием руководил Денис, о каком сговоре и группе лиц идет речь? — сказал из-за решетки Александр Яблонский.

В судебном заседании объявлен перерыв до вторника, 26 июня. В этот день будут допрошены обвиняемые.