​ЧМ-2018. Аргентинские футболисты потребовали назначить нового тренера на решающий матч

В сборной Аргентины назревает кадровый переворот. Футболисты потребовали назначить на решающий матч против сборной Нигерии другого тренера. Об этом сообщает один из аргентинских телеканалов со ссылкой на футбольную ассоциацию этой страны.

После двух матчей, проведённых на чемпионате мира под руководством Хорхе Сампаоли, сборная Аргентины набрала лишь одно очко и теперь может вообще не попасть в плей-офф. В сложной ситуации нет единства и внутри команды. По данным СМИ, аргентинские футболисты требуют, чтобы уже в ближайшей игре место главного тренера занял ассистент Сампаоли. Матч Нигерия-Аргентина пройдёт 26 июня.