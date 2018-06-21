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Дата-центр velcom начал предлагать SAP-услуги белорусским компаниям

22.06.2018 15:42 — Разное | dev.by  
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Представительство SAP в СНГ и телеком-оператор velcom подписали Меморандум о сотрудничестве по развитию рынка облачных сервисов. velcom станет первой компанией, которая будет предоставлять сертифицированные SAP облачные сервисы по модели Partner Managed Cloud, сообщили dev.by в компании.

Дата-центр velcom начал предлагать SAP-услуги белорусским компаниям

Благодаря сотрудничеству «облачные» клиенты velcom получат доступ к развёрнутой в дата-центре базе данных SAP HANA, которую «можно адаптировать под задачи любого бизнеса». Кроме этого, белорусские компании смогут использовать готовые сервисы SAP и её партнёров: дата-центр готов предоставлять продукты для анализа данных, аренды баз данных на базе SAP HANA (DBaaS), виртуальной ИТ-инфраструктуры (IaaS) и бизнес-приложений, а также доступ к облачной платформе SAP SuccessFactors.

Представители телеком-оператора особо отмечают «простую и понятную» абонентскую модель расчётов, которая позволяет прогнозировать ИТ-бюджет и соблюдать его.

«Сотрудничество по модели Partner Managed Cloud открывает velcom новые возможности для развития бизнеса: компания становится универсальным провайдером, предоставляя как телеком-услуги, так и облачные сервисы для решения широкого спектра бизнес-задач.[...] благодаря тому, что сервисы работают в белорусском дата-центре, имплементация решения может занимать от 2 до 5 месяцев», – отметил директор представительства SAP СНГ в Республике Беларусь Илья Шулипин.

Партнёры уверяют, что их сотрудничество способно изменить подходы потребления ИТ-услуг: исчезнет необходимость заниматься длительными процессами подбора и закупки оборудования, а также выбора решений и их внедрения.

 
 
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Представительство SAP в СНГ и телеком-оператор velcom подписали Меморандум о сотрудничестве по развитию рынка облачных сервисов. velcom станет первой компанией, которая...
 
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