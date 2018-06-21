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Арзамасова, БАТЭ, Гурков и другие: известные белорусские спортсмены бегут в поддержку «солнечных» детей

22.06.2018 16:13 — Разное | БДГ  
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21 июня белорусы по всему миру начали принимать участие в забегах SunRun Challenge благотворительного проекта #velcombegom, направленного на помощь детям с синдромом Дауна.

Акцию поддержали в том числе и многие известные белорусы: свои командные тренировки провели белорусские спортсмены Марина Арзамасова, Эльвира Герман, Дмитрий Боган, клуб БАТЭ и многие другие.

На звездные тренировки собрались целые команды, а вызовы разлетелись по всей стране: всего в акции приняли участие более сотни белорусов. 

В общем зачете SunRun Challenge уже накоплено около 5000 километров. Присоединился к инициативе и футбольный клуб БАТЭ: футболисты провели большую командную тренировку #velcombegom и совместными услиями пробежали 120 километров! А знаменитый спортсмен и вокалист группы BRUTTO Виталий Гурков уже внес в копилку SunRun Challenge свои 15 километров беговой дистанции.

Бенефициаром благотворительно является ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов c особенностями психофизического развития». Участникам проекта SunRun Challenge необходимо пробежать 50 000 километров, которые переведут в киловатты «доброй энергии». Когда любители спорта достигнут намеченного результата, компания velcom перечислит в дом-интернат 50 000 белорусских рублей. SunRun Challenge продлится до 24 июня.

Следить за накоплением беговых километров и киловатт «доброй» энергии можно как социальных сетях, так и на большом экране ТЦ «Галерея»: с 21 по 24 июня здесь включен счетчик «энергии добра», который транслирует промежуточные результаты акции.

Напомним, что стать участником благотворительной акции SunRun Challenge может любой желающий. Для этого нужно просто выходить на пробежки со смартфоном и любым мобильным фитнес-приложением, а потом делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегом #velcombegom. Бегать можно в любой точке земного шара. Важно, чтобы профиль в социальных сетях был открыт: это нужно, чтобы достижение участника можно было учесть при подсчете общего результата.

А уже в эту субботу 23 июня на обновленном стадионе «Динамо» с 11:00 до 14:00 состоится Большой благотворительный забег #velcombegom SunRun Challenge. Кроме возможности пробежаться по дорожкам грандиозного спортивного сооружения, официальное открытие которого после масштабной реконструкции состоялось 21 июня, всех, кто придет на Большой забег, ждут «звездные» разминки, которые проведут известные белорусские спортсмены и любители бега: Виталий Гурков, Юрий Солодкий, Евгения Левитан и другие.

Для участия в Большом благотворительном забеге #velcombegom на стадионе «Динамо» 23 июня необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://bit.ly/velcombegom.

 
 
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21 июня белорусы по всему миру начали принимать участие в забегах SunRun Challenge благотворительного проекта #velcombegom, направленного на помощь детям с синдромом Дауна.
 
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