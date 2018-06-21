Гений, вор, аферист? Пять малоизвестных фактов из жизни Эриха Марии Ремарка

К юбилею легендарного писателя АиФ.ru собрал пять малоизвестных фактов из жизни автора таких выдающихся произведений, как «Три товарища», «На западном фронте без перемен» и многие другие.

1. Отказался принимать Железный крест

Ремарк был убежденным пацифистом, но немецкие законы того времени это совсем не волновало. Так что в ноябре 1916 года будущего писателя призывают в армию и отправляют воевать на Западный фронт. Служить на передовой Ремарку пришлось, правда, недолго. В июле 1917 года Эрих Мария получил сразу пять ранений, одно из которых пришлось в руку. Именно ранение правой руки больше всего повергло в шок Ремарка. В то время он мечтал о музыкальной карьере и подавал в этом плане большие надежды. Проведя больше года в госпиталях, Ремарк был переведен в запасной пехотный батальон. Примерно в это же время Совет рабочих и солдат решил наградить его Железным крестом I степени. Ремарк вежливо отказался.

2. Сочинял эротические комиксы и жил с цыганами

Имея прекрасное образование, обаяние и множество талантов, Ремарк в сложные 1920-е годы вынужден был сменить множество самых разных профессий, которые ну никак не вяжутся с его нынешним образом. Так, например, одно время Ремарк таскался по улицам и продавал отрезы тканей. Потом перешел в компанию, которая занималась изготовлением могильных памятников. По воскресеньям играл на органе в церкви при клинике для душевнобольных. А еще сочинял тексты к эротическим комиксам, вел рубрику в газете, где делился рецептами алкогольных коктейлей. Когда ему все надоедало, он просто собирал свои пожитки и уходил жить в цыганский табор.

3. Стал личным врагом Геббельса

Свой бессмертный роман «На западном фронте без перемен» Ремарк написал всего за шесть недель. Книга имела ошеломительный успех. За первый год было продано более 1,5 млн экземпляров. Естественно, Ремарк вмиг стал самым настоящим миллионером. Разумеется, у него появились влиятельные враги и завистники. Писателя обвиняли в том, что идею своего произведения он бессовестным образом украл у погибшего товарища. Говорили даже, что украл он не только идею, но и сам текст. Но это все было мелочью по сравнению с тем, какую травлю устроило ему нацистское руководство. Кампанию, направленную на уничтожение Ремарка как писателя, как личности и просто порядочного человека, возглавил лично Геббельс. Писателя объявили предателем родины, а его книги полетели в нацистский костер.

4. Не знал, куда деньги девать

В 1932 году Ремарк, будучи к тому времени миллионером, навсегда покинул Германию и поселился в Швейцарии. Там он купил себе роскошный дом, который называл своим личным дворцом, и стал вести размеренную жизнь богатого и знаменитого человека. Не зная, на что потратить деньги, Ремарк придумал себе хобби: коллекционировать различный антиквариат и скупать все, что представляет собой художественную и культурную ценность. Он покупал картины Ренуара, Ван Гога, Дега. Скупал персидские ковры, старинные зеркала, древнекитайские бронзовые фигуры. В общем, покупал все, что только было можно. Однако вскоре это хобби ему наскучило и Ремарк решил податься в Америку. Уж там всегда найдется, куда потратить честно заработанные гонорары.





Эрих Мария Ремарк и Марлен Дитрих. Фото: www.globallookpress.com

5. Чуть не умер из-за Марлен Дитрих

В Америку Ремарк по большому счету отправился к актрисе Марлен Дитрих. Они познакомились еще в 1930 году в Германии. Между двумя знаменитостями закрутился страстный роман. Дитрих души не чаяла в писателе, называла его самым красивым и страстным мужчиной из тех, кого она встречала. Ремарк, в свою очередь, боготворил Марлен. Она была для него идеалом женской красоты. Но не все в их отношениях было так гладко. Роман Дитрих и Ремарка то угасал, то вспыхивал с новой силой. Так прошло шесть лет. Наконец писатель решился сделать актрисе предложение. В ответ на это Дитрих, потупив глаза, призналась своему жениху, что недавно сделала аборт, ребенок был от одного известного голливудского актера. В этот момент Ремарк понял, что с этой женщиной ему вряд ли удастся создать крепкий брак. И предложил Марлен остаться просто друзьями. Удивительно, но они действительно дружили и регулярно переписывались до самой смерти писателя. Хотя после расставания с актрисой Ремарк перенес тяжелейшую депрессию, от которой его излечили отношения с другой известной актрисой: Полетт Годдар (предыдущим ее мужем был Чарли Чаплин).