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Дизайн бара

22.06.2018 — Разное | Варяг-пресс  
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Дизайн бара

Как известно, главной задачей любых развлекательных заведений является привлечение и удержание внимания поетитиелей, что обычно достигается, применяя два основных условия: разнообразная качественная кухня и интересный дизайн интерьера бара.

Между тем, компанией RestConcept дизайн-проекты баров разрабатываются на протяжении 12 лет. За годы работы высокопрофессиональная команда компании реализовала свыше ста проектов, включая перепланировки и ребрендинг заведений.

Согласно информации, представленной ресурсом http://interiorscafe.ru/category/dizayn-bara/, классификация ГОСТ устанавливает обязательным атрибутом бара стойку, наряду с разнообразием алкогольных напитков. Помимо этого, рестораны с барами являются единственными заведениями, которые разделяются по классам. RestConcept при разработке дизайн-проекта учитывает данные особенности и подстраивается согласно специфике.

Яркая особенность в интерьере любых баров, от питейных заведений, пивных пабов до суши-баров – барная стойка. Именно она является, без какого-либо преувеличения, центральным предметом интерьера, задающим определенные настроения непосредственно на территории заведения. Как заявляют эксперты с ресурса https://restconcept.ru/design/bar/, если верно подобрать барную стойку, гармонирующую со всем интерьером заведения, то это принесет до 60 процентов в общую выручку бара.

Основными материалами при создании барных стоек являются дерево, стеклянные и металлические конструкции, наряду с искусственным камнем. Возможно также использование пластика в ограниченных пределах.

В зоне рядом со стойкой должно располагаться оптимальное количество барных стульев, отличающихся подобающей высотой, а на остальном пространстве приемлемо установить отдельные столики, что, в общем, зависит от площади и размеров бюджета.

Оборудование бара также довольно специфично – обязательно наличие навесной полки под бутылки либо «спидрека», стойки под посуду («гластэйшена»), ледогенератора, кофе-машины, блендера и профессионального холодильника.

Еще один немаловажный элемент – освещение, которое, по сути, определяет атмосферу заведения. Отметим, что световое решение следует подбирать основываясь на специфику бара, от яркого света до романтического полумрака.

Стоит также отметить, что разработка дизайна бара существенно разнится с оформлением квартирных и магазинных интерьеров, сообразно, лучшим вариантом будет обращение за подобными услугами в специализированные компании, обладающими подобающим опытом разработок.

 
 
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Как известно, главной задачей любых развлекательных заведений является привлечение и удержание внимания поетитиелей, что обычно достигается, применяя два...
 
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