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Чемпионат Европы по фехтованию финишировал в Сербии
Сборная Беларуси осталась без наград. Лучший результат у рапиристов. Владислав Логунов, Павел Прохоров, Артур Цеван и Владислав Курилович заняли восьмое место в командном турнире. В личных соревнованиях 23-е место – у саблистов Дарьи Андреевой и Кирилла Кирпичева.
Напомним, в Сербии на конгрессе Европейской конфедерации фехтования стало известно, что чемпионат Европы 2020 года будет принимать Беларусь.
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Лучший результат у рапиристов.
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