​Чемпионат Европы по фехтованию финишировал в Сербии

Сборная Беларуси осталась без наград. Лучший результат у рапиристов. Владислав Логунов, Павел Прохоров, Артур Цеван и Владислав Курилович заняли восьмое место в командном турнире. В личных соревнованиях 23-е место – у саблистов Дарьи Андреевой и Кирилла Кирпичева.

Напомним, в Сербии на конгрессе Европейской конфедерации фехтования стало известно, что чемпионат Европы 2020 года будет принимать Беларусь.