YouTube вводит платную подписку на каналы свыше 100 тыс. подписчиков

Подписка называется Channel Membership. Всего за $4,99 в месяц пользователи смогут получать доступ к эксклюзивному контенту: специальным онлайн-трансляциям, экстра видео, shout-outs, а также новому пакету стикеров Emoji.



Бета-тестирование новой функции прошло успешно. Нововведение позволит зарабатывать популярным каналам по той же схеме, что и владельцы популярных аккаунтов в Instagram.