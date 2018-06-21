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YouTube вводит платную подписку на каналы свыше 100 тыс. подписчиков
Подписка называется Channel Membership. Всего за $4,99 в месяц пользователи смогут получать доступ к эксклюзивному контенту: специальным онлайн-трансляциям, экстра видео, shout-outs, а также новому пакету стикеров Emoji.
Бета-тестирование новой функции прошло успешно. Нововведение позволит зарабатывать популярным каналам по той же схеме, что и владельцы популярных аккаунтов в Instagram.
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Всего за $4,99 в месяц пользователи смогут получать доступ к эксклюзивному контенту...
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