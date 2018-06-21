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День молодежи, первый полумарофон и конкурс автотюнинга на Августовском канале… Чем запомнятся предстоящие выходные?

22.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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День молодежи, первый полумарофон и конкурс автотюнинга на Августовском канале… Чем запомнятся предстоящие выходные?
Праздник для молодежи 

В День молодежи, 23 июня,  все основные мероприятия в Гродно – на Советской площади. Каждый сможет побывать здесь в виртуальной реальности, поиграть в настольные игры от магазина-клуба «Кубик», попытаться открыть тайну гродненских фокусников и загадать желание, запустив в небо воздушного змея. Также на фесте – выступлениями клуба карате «Чайка», трюки велосипедистов, роллеров и ребят, которые занимаются джампингом. 

Время: 23 июня, с 18.00 до 21.00. 
Место: площадь Советская. 

День молодежи, первый полумарофон и конкурс автотюнинга на Августовском канале… Чем запомнятся предстоящие выходные?
Праздничные мероприятия пройдут и в районных центрах 

В Новогрудке и Мостах, например, любители велоспорта смогут принять участие в конкурсе «ВелоЛеди» и велокарнавале «VIVA-Ровар». Конкурсами красоты ознаменуется праздник молодости в Ошмянском и Зельвенском районах, в Ивье пройдет забег невест. На фестиваль субкультур приглашают Лида и Скидель. Будут интерактивные площадки, много танцев, брейк-данс, хип-хоп, воркаут, выступления роллеров, чирлидеров, музыкантов, художников, мастер-классы по созданию макияжа и причесок. 

День молодежи, первый полумарофон и конкурс автотюнинга на Августовском канале… Чем запомнятся предстоящие выходные?
На Августовском канала – полумарафон 

Дистанция будет проложена по берегам уникального гидротехнического сооружения и состоится 23 июня. Трасса пройдет как по грунтовым тропам, так и по асфальтированным дорожкам. Участники пробегут по самым живописным местам в окрестностях канала. Местом старта и финиша станет шлюз Домбровка. 

Принять участие в полумарафоне могут все желающие. Причем для бегунов разного уровня подготовки предусмотрены несколько дистанций на выбор. Основной станет 21-километровый маршрут полумарафона, свои силы можно попробовать на дистанциях в 10 и 5 км. 

Время: 23 июня, 11.00. 
Место: Августовский канал, шлюз Домбровка. 

День молодежи, первый полумарофон и конкурс автотюнинга на Августовском канале… Чем запомнятся предстоящие выходные?
«Эйсмантаўскі фэст» соберет друзей 23 июня в Берестовицком районе 

В агрогородке Большие Эйсмонты пройдет VI открытый районный фестиваль польской культуры и быта. Начнется он по традиции со святой мессы в костеле Вознесения пресвятой Девы Марии и святого Яна Непомука. 

Гостей фестиваля ждут выставка-продажа изделий мастеров народного творчества, увлекательные мастер-классы от ремесленников и выставка картин. В программе также концерт с участием коллективов любительского творчества учреждений культуры Берестовицкого района и гостей. 

Время: 23 июня, 11.00. 
Место: агрогородок Большие Эйсмонты Берестовицкого района. 

День молодежи, первый полумарофон и конкурс автотюнинга на Августовском канале… Чем запомнятся предстоящие выходные?
«Звездный дождь» пройдет в Кореличах 

Открытый районный фестиваль – это большой праздник вокалистов на свежем воздухе. В программе: интерактивные конкурсно-игровые площадки, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Впервые в рамках мероприятия пройдет фестиваль «Роллер-покатушки, или На маленьких колесах» и дискотека «Ball-шоу». Гости программы – солисты театра песни Ирины Дорофеевой. 

Время: 23 июня, 17.00. 
Место: Кореличи, площадь 17-го сентября. 

День молодежи, первый полумарофон и конкурс автотюнинга на Августовском канале… Чем запомнятся предстоящие выходные?
Лида – на «Молодежной волне» 

Во второй раз в Лиде в рамках районного культурно-туристического проекта «Замкавы гасцінец» пройдет фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна». Зрители смогут зарядиться энергией от танцевальных композиций студии современного танца «ArtDANCE STUDIO», присоединиться к танцевальному флэшмобу вместе с уличными мимами, сыграть в квест-игру «Ратник», поучаствовать в батлах и получить мастер-класс от школы брейк-данса «MadCaps», поиграть вместе с театром игры «100 друзей» и многое другое. 

У замкового озера пройдет и фестиваль красок «BelHoli» с участием популярных ди-джеев, а завершит программу концерт «RockGenerator». 

Время: 23 июня, 11.00. 
Место: Лидский замок. 

День молодежи, первый полумарофон и конкурс автотюнинга на Августовском канале… Чем запомнятся предстоящие выходные?
В Новогрудском районе – «Рыбалка у графа Хрептовича» 

Это конкурс рыбаков, гастрономический тур «Морская сказка», мастер-классы по приготовлению рыбы и ухи, дегустация ухи «по-щорсовски». А самый быстрый и смелый участник сможет найти «Клад Хрептовича». Место проведения – озера на территории бывшей усадьбы. 

Время: 23 июня, 20.00. 
Место: агрогородок Щорсы, озеро на территории бывшей усадьбы Хрептовича. 

День молодежи, первый полумарофон и конкурс автотюнинга на Августовском канале… Чем запомнятся предстоящие выходные?
Послушать мелодии органа можно в Лютеранской кирхе 

В Гродно в предстоящее воскресенье, 24 июня, пройдет первый концерт IV Международного фестиваля органной музыки. Откроют его мелодии в исполнении польского органиста Юзефа Котовича. В программе известная  музыка XVII – XX веков. 

Время: 24 июня, 19.00. 
Место: Лютеранская кирха в Гродно. 

День молодежи, первый полумарофон и конкурс автотюнинга на Августовском канале… Чем запомнятся предстоящие выходные?
«Молодежь рулит»… в агротуристическом комплексе «Коробчицы» 

Тематическая программа ко Дню молодежи пройдет неподалеку от областного центра с 15.00 до 22.00. Будет шоу-конкурс «Автоледи», выставка автотехники, конкурс на скоростное поедание сосисок, дуэли на водных пистолетах, битва ди-джеев, джампер-забеги, мастер-класс по монтажу байдарок и многое другое. 

Время: 24 июня, с 15.00 до 22.00. 
Место: агротуристический комплекс «Коробчицы». 

День молодежи, первый полумарофон и конкурс автотюнинга на Августовском канале… Чем запомнятся предстоящие выходные?
Автоконкурс «Мир АвтоЗвука» пройдет в Волковыске

Владельцы автомобилей из разных регионов Беларуси будут соревноваться в качестве аудиосистем, тюнинге, SPL-давлении. В программе: конкурсы по тематике автозвука, демонстрация SPL Show, аэрография в реальном времени, выставка авто- и мототехники, розыгрыши призов по входным билетам и много других сюрпризов. 

Время: 24 июня, 16.00. 
Место: Волковыск, площадка по улице К. Маркса. 

День молодежи, первый полумарофон и конкурс автотюнинга на Августовском канале… Чем запомнятся предстоящие выходные?
Здесь же – IV фестиваль кавер-бэндов «SOUND LIVE» 

Вечером площадка по улице К. Маркса города Волковыска вновь станет территорией музыки, но уже не автомобильной. В рамках празднования Дня молодежи здесь пройдет масштабное мероприятие для всех меломанов и ценителей «живого звука» – фестиваль кавер-бэндов. Лучшие музыкальные группы и кавер-бэнды страны не только представят публике получасовые сольные программы, но и будут бороться между собой за приз зрительских симпатий. Легендарные композиции, зажигательные мелодии, блистательные номера – летний праздник под открытым небом подарит всем гостям массу ярких впечатлений и заряд отличного настроения. В программе также работа развлекательных площадок и аттракционов. 

Время: 24 июня, 21.00. 
Место: Волковыск, площадка по улице К. Маркса. 

День молодежи, первый полумарофон и конкурс автотюнинга на Августовском канале… Чем запомнятся предстоящие выходные?
Сморгонь отметит 515-летие 

Откроет праздник торжественное шествие-дефиле  военных оркестров органов пограничной службы Республики Беларусь. Впервые будут работать «Мульттеатр под открытым небом», творческая песочница, детское кафе, арт-квартал юных художников. Впервые в городе пройдет и показ моделей «Краски лета» с участием торговых объектов и образцового театра моды «Стрекоза», а также фестиваль праздничной кухни «Гастрофест». Интерактивная площадка «Сморгонь – город читающий» предоставит возможность встретиться с сотрудниками редакции газеты «Светлы шлях», принять участие в литературном квесте, познакомиться с новинками литературы. На фольклорной площадке «Приглашаем в Фольклорград» устроят мастер-класс по народным танцам, пройдет конкурс частушек. В летнем амфитеатре – концерт с участием молодёжных коллективов и исполнителей города, который завершится выступлением театра песни Ирины Дорофеевой. 

Время: 24 июня, 10.00. 
Место: Сморгонь. 

День молодежи, первый полумарофон и конкурс автотюнинга на Августовском канале… Чем запомнятся предстоящие выходные?
Праздник молока в агрогородке Луцковляны 

В гродненском районе необычное торжество вновь соберет всех жителей и гостей агрогородка Луцковляны на брендовое мероприятие – праздник молока. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа: в течение дня будут работать творческие кулинарные мастерские, можно будет попробовать сыр и масло, приготовленные вручную по фирменным рецептам на основе натуральных ингредиентов, состоится дегустация молочной продукции ОАО «Молочный мир», во время которой каждый ребенок получит в подарок йогурт. 

Время: 24 июня, 16.00. 
Место: агрогородок Луцковляны Гродненского района. 

СПОРТИВНЫЕ ВСТРЕЧИ: 

День молодежи, первый полумарофон и конкурс автотюнинга на Августовском канале… Чем запомнятся предстоящие выходные?
Конный спорт 

В Новогрудском районе пройдет открытый кубок Гродненской области по конному спорту. 

Время: 23 июня, 11.00; 24 июня, 10.00. 
Место: открытое конкурное поле ОАО «Щорсы» в деревне Полберег Новогрудского района. 


День молодежи, первый полумарофон и конкурс автотюнинга на Августовском канале… Чем запомнятся предстоящие выходные?
Велоспорт 

В Новогрудке в предстоящие выходные будут соревноваться юные велосипедисты. Здесь пройдут Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь среди юниоров и юниорок 2000-2001 годов рождения. 

Время: 23 июня, 11.00; 24 июня, 10.00. 
Место: Новогрудок и Новогрудский район. 

http://grodnonews.by/
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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  Праздник для молодежи  В День молодежи, 23 июня,  все основные мероприятия в Гродно – на Советской площади. Каждый сможет побывать здесь в виртуальной реальности,...
 
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