День молодежи, первый полумарофон и конкурс автотюнинга на Августовском канале… Чем запомнятся предстоящие выходные?



Праздник для молодежи

В День молодежи, 23 июня, все основные мероприятия в Гродно – на Советской площади. Каждый сможет побывать здесь в виртуальной реальности, поиграть в настольные игры от магазина-клуба «Кубик», попытаться открыть тайну гродненских фокусников и загадать желание, запустив в небо воздушного змея. Также на фесте – выступлениями клуба карате «Чайка», трюки велосипедистов, роллеров и ребят, которые занимаются джампингом.



Время: 23 июня, с 18.00 до 21.00.

Место: площадь Советская.



Праздничные мероприятия пройдут и в районных центрах

В Новогрудке и Мостах, например, любители велоспорта смогут принять участие в конкурсе «ВелоЛеди» и велокарнавале «VIVA-Ровар». Конкурсами красоты ознаменуется праздник молодости в Ошмянском и Зельвенском районах, в Ивье пройдет забег невест. На фестиваль субкультур приглашают Лида и Скидель. Будут интерактивные площадки, много танцев, брейк-данс, хип-хоп, воркаут, выступления роллеров, чирлидеров, музыкантов, художников, мастер-классы по созданию макияжа и причесок.





На Августовском канала – полумарафон

Дистанция будет проложена по берегам уникального гидротехнического сооружения и состоится 23 июня. Трасса пройдет как по грунтовым тропам, так и по асфальтированным дорожкам. Участники пробегут по самым живописным местам в окрестностях канала. Местом старта и финиша станет шлюз Домбровка.

Принять участие в полумарафоне могут все желающие. Причем для бегунов разного уровня подготовки предусмотрены несколько дистанций на выбор. Основной станет 21-километровый маршрут полумарафона, свои силы можно попробовать на дистанциях в 10 и 5 км.

Время: 23 июня, 11.00.

Место: Августовский канал, шлюз Домбровка.





«Эйсмантаўскі фэст» соберет друзей 23 июня в Берестовицком районе

В агрогородке Большие Эйсмонты пройдет VI открытый районный фестиваль польской культуры и быта. Начнется он по традиции со святой мессы в костеле Вознесения пресвятой Девы Марии и святого Яна Непомука.

Гостей фестиваля ждут выставка-продажа изделий мастеров народного творчества, увлекательные мастер-классы от ремесленников и выставка картин. В программе также концерт с участием коллективов любительского творчества учреждений культуры Берестовицкого района и гостей.

Время: 23 июня, 11.00.

Место: агрогородок Большие Эйсмонты Берестовицкого района.



«Звездный дождь» пройдет в Кореличах

Открытый районный фестиваль – это большой праздник вокалистов на свежем воздухе. В программе: интерактивные конкурсно-игровые площадки, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Впервые в рамках мероприятия пройдет фестиваль «Роллер-покатушки, или На маленьких колесах» и дискотека «Ball-шоу». Гости программы – солисты театра песни Ирины Дорофеевой.



Время: 23 июня, 17.00.

Место: Кореличи, площадь 17-го сентября.



Лида – на «Молодежной волне»

Во второй раз в Лиде в рамках районного культурно-туристического проекта «Замкавы гасцінец» пройдет фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна». Зрители смогут зарядиться энергией от танцевальных композиций студии современного танца «ArtDANCE STUDIO», присоединиться к танцевальному флэшмобу вместе с уличными мимами, сыграть в квест-игру «Ратник», поучаствовать в батлах и получить мастер-класс от школы брейк-данса «MadCaps», поиграть вместе с театром игры «100 друзей» и многое другое.

У замкового озера пройдет и фестиваль красок «BelHoli» с участием популярных ди-джеев, а завершит программу концерт «RockGenerator».

Время: 23 июня, 11.00.

Место: Лидский замок.



В Новогрудском районе – «Рыбалка у графа Хрептовича»

Это конкурс рыбаков, гастрономический тур «Морская сказка», мастер-классы по приготовлению рыбы и ухи, дегустация ухи «по-щорсовски». А самый быстрый и смелый участник сможет найти «Клад Хрептовича». Место проведения – озера на территории бывшей усадьбы.



Время: 23 июня, 20.00.

Место: агрогородок Щорсы, озеро на территории бывшей усадьбы Хрептовича.





Послушать мелодии органа можно в Лютеранской кирхе

В Гродно в предстоящее воскресенье, 24 июня, пройдет первый концерт IV Международного фестиваля органной музыки. Откроют его мелодии в исполнении польского органиста Юзефа Котовича. В программе известная музыка XVII – XX веков.



Время: 24 июня, 19.00.

Место: Лютеранская кирха в Гродно.





«Молодежь рулит»… в агротуристическом комплексе «Коробчицы»

Тематическая программа ко Дню молодежи пройдет неподалеку от областного центра с 15.00 до 22.00. Будет шоу-конкурс «Автоледи», выставка автотехники, конкурс на скоростное поедание сосисок, дуэли на водных пистолетах, битва ди-джеев, джампер-забеги, мастер-класс по монтажу байдарок и многое другое.



Время: 24 июня, с 15.00 до 22.00.

Место: агротуристический комплекс «Коробчицы».



Автоконкурс «Мир АвтоЗвука» пройдет в Волковыске

Владельцы автомобилей из разных регионов Беларуси будут соревноваться в качестве аудиосистем, тюнинге, SPL-давлении. В программе: конкурсы по тематике автозвука, демонстрация SPL Show, аэрография в реальном времени, выставка авто- и мототехники, розыгрыши призов по входным билетам и много других сюрпризов.



Время: 24 июня, 16.00.

Место: Волковыск, площадка по улице К. Маркса.



Здесь же – IV фестиваль кавер-бэндов «SOUND LIVE»

Вечером площадка по улице К. Маркса города Волковыска вновь станет территорией музыки, но уже не автомобильной. В рамках празднования Дня молодежи здесь пройдет масштабное мероприятие для всех меломанов и ценителей «живого звука» – фестиваль кавер-бэндов. Лучшие музыкальные группы и кавер-бэнды страны не только представят публике получасовые сольные программы, но и будут бороться между собой за приз зрительских симпатий. Легендарные композиции, зажигательные мелодии, блистательные номера – летний праздник под открытым небом подарит всем гостям массу ярких впечатлений и заряд отличного настроения. В программе также работа развлекательных площадок и аттракционов.

Время: 24 июня, 21.00.

Место: Волковыск, площадка по улице К. Маркса.



Сморгонь отметит 515-летие

Откроет праздник торжественное шествие-дефиле военных оркестров органов пограничной службы Республики Беларусь. Впервые будут работать «Мульттеатр под открытым небом», творческая песочница, детское кафе, арт-квартал юных художников. Впервые в городе пройдет и показ моделей «Краски лета» с участием торговых объектов и образцового театра моды «Стрекоза», а также фестиваль праздничной кухни «Гастрофест». Интерактивная площадка «Сморгонь – город читающий» предоставит возможность встретиться с сотрудниками редакции газеты «Светлы шлях», принять участие в литературном квесте, познакомиться с новинками литературы. На фольклорной площадке «Приглашаем в Фольклорград» устроят мастер-класс по народным танцам, пройдет конкурс частушек. В летнем амфитеатре – концерт с участием молодёжных коллективов и исполнителей города, который завершится выступлением театра песни Ирины Дорофеевой.

Время: 24 июня, 10.00.

Место: Сморгонь.





Праздник молока в агрогородке Луцковляны

В гродненском районе необычное торжество вновь соберет всех жителей и гостей агрогородка Луцковляны на брендовое мероприятие – праздник молока. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа: в течение дня будут работать творческие кулинарные мастерские, можно будет попробовать сыр и масло, приготовленные вручную по фирменным рецептам на основе натуральных ингредиентов, состоится дегустация молочной продукции ОАО «Молочный мир», во время которой каждый ребенок получит в подарок йогурт.

Время: 24 июня, 16.00.

Место: агрогородок Луцковляны Гродненского района.

СПОРТИВНЫЕ ВСТРЕЧИ:



Конный спорт

В Новогрудском районе пройдет открытый кубок Гродненской области по конному спорту.

Время: 23 июня, 11.00; 24 июня, 10.00.

Место: открытое конкурное поле ОАО «Щорсы» в деревне Полберег Новогрудского района.





Велоспорт



В Новогрудке в предстоящие выходные будут соревноваться юные велосипедисты. Здесь пройдут Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь среди юниоров и юниорок 2000-2001 годов рождения.

Время: 23 июня, 11.00; 24 июня, 10.00.

Место: Новогрудок и Новогрудский район.