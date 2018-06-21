STREEKOZA OPEN 3X3 2018 – программа

23 июня на центральной городской площади Дзержинска пройдет фестиваль уличной культуры STREEKOZA.
Друзья, завтра, 23 июня, в Дзержинске пройдет ставший уже традиционным для нашего города фестиваль уличной культуры STREEKOZA. Причем в этом году фестиваль отмечает юбилей – 10 лет. Давайте ознакомимся с тем, что приготовили организаторы мероприятия не только для спортсменов, но и для зрителей.
Итак, STREEKOZA-2018, сцена:
11.00 − 13.00 – DJ FROUMAGE;
13.00 − 15.00 – DJ FRANKIE MORELLO;
15.00* – официальное открытие фестиваля;
15.05 – 15.10 – студия танца «АЛЬЯНС»;
15.20 – 15.50 – конкурс «БОСОЙ И ЛЫСЫЙ»;
15.55 – 16.00 − студия танца «АЛЬЯНС»;
16.00 – 16.30 – брейк-данс баттл «ДВОР НА ДВОР»;
16.50 – 17.00 – исполнитель АНДРЕЙ ЯКУБОВСКИЙ;
17.00 – 17.15 – конкурс бросков среди зрителей;
17.20 – 17.35 – SAMZANOV хип-хоп исполнитель;
17.40 – 17.45 – танцевальный коллектив DA LIN GREEN;
17.50 – 18.10 – FREDDY RED хип-хоп исполнитель;
18.10 – финал категории PRO;
18.40 – 18.50 – награждение;
18.50 – 18.55 − танцевальный коллектив DA LIN GREEN;
18.55 – 19.05 – битбокс-шоу от VIPO BEAT;
19.10 – 19.30 – «НЕСТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ».
* − в промежутке с 15.00 до 19.00 играет DJ MAX GREAT.