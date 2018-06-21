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STREEKOZA OPEN 3X3 2018 – программа

22.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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23 июня на центральной городской площади Дзержинска пройдет фестиваль уличной культуры STREEKOZA.

Друзья, завтра, 23 июня, в Дзержинске пройдет ставший уже традиционным для нашего города фестиваль уличной культуры STREEKOZA. Причем в этом году фестиваль отмечает юбилей – 10 лет. Давайте ознакомимся с тем, что приготовили организаторы мероприятия не только для спортсменов, но и для зрителей.

Итак, STREEKOZA-2018, сцена:

11.00 − 13.00 – DJ FROUMAGE;

13.00 − 15.00 – DJ FRANKIE MORELLO;

15.00* – официальное открытие фестиваля;

15.05 – 15.10 – студия танца «АЛЬЯНС»;

15.20 – 15.50 – конкурс «БОСОЙ И ЛЫСЫЙ»;

15.55 – 16.00 − студия танца «АЛЬЯНС»;

16.00 – 16.30 – брейк-данс баттл «ДВОР НА ДВОР»;

16.50 – 17.00 – исполнитель АНДРЕЙ ЯКУБОВСКИЙ;

17.00 – 17.15 – конкурс бросков среди зрителей;

17.20 – 17.35 – SAMZANOV хип-хоп исполнитель;

17.40 – 17.45 – танцевальный коллектив DA LIN GREEN;

17.50 – 18.10 – FREDDY RED хип-хоп исполнитель;

18.10 – финал категории PRO;

18.40 – 18.50 – награждение;

18.50 – 18.55 − танцевальный коллектив DA LIN GREEN;

18.55 – 19.05 – битбокс-шоу от VIPO BEAT;

19.10 – 19.30 – «НЕСТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ».

* − в промежутке с 15.00 до 19.00 играет DJ MAX GREAT.


 
 
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23 июня на центральной городской площади Дзержинска пройдет фестиваль уличной культуры STREEKOZA.
 
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