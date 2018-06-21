Доставка есть, а водителя - нет. Ford тестирует автономный коммерческий фургон

Американский автогигант совместно с компанией Postmates приступил к реализации пилотного проекта по автоматической доставке с помощью автономного коммерческого фургона Transit Connect.





В настоящее время проект по беспилотной доставке запущен в Майами, в нем участвуют более 70 компаний. Жителям районов, где реализуется проект, при заказе продуктов или других товаров предоставляется возможность выбрать опцию доставки на автономном автомобиле — Transit Connect с системой специальных боксов для перевозки товаров, отличающихся по размеру. Одна машина сможет обслуживать сразу несколько заказов в рамках одного маршрута.





После того как автомобиль с товаром прибывает в пункт назначения, пользователь получает СМС о том, что заказ можно забрать. На сенсорном экране нужно набрать код доступа, полученный после размещения заказа, после чего на дисплей выводится сообщение с указанием о местонахождении товара, и загорается подсветка соответствующего бокса.





Пока речь идет об экспериментальном фургоне, в котором находится опытный водитель — на данном этапе инженеры налаживают правильную работу системы автономного управления. По итогам проекта к 2021 году должен быть разработан полностью самоуправляемый автомобиль, предназначенный для коммерческого использования.