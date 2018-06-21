В связи с необходимостью продолжения работ, в результате которых будет обеспечен подъезд со стороны ул. Пионерской к будущему новому путепроводу, соединяющему ул. Московскую и проспект Машерова (т.н. Кобринский мост) с 23 июня 2018 года будет закрыт поворот на ул. Сикорского.



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Ранее мы информировали , что движение общественного транспорта будет осуществляться по ул. Пионерской в прямом и обратном направлениях. Нелегко придётся и тем, кто живёт на Киевке - придётся "нарезать круги". Но ничего не поделать, никто не говорил что будет легко. Ожидаемое время завершения работ и открытия движения на ул. Сикорского - август. Естественно, будут стараться всё выполнить быстрее.



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Напомним, уже осенью этого года движение должно быть открыто по новой части путепровода, и строители бросят все силы на вторую его часть. К 1000-летию города, ещё через год, реконструкцию обещают завершить.



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Пока сегодня проходила фотосессия, получилось обратить внимание на некоторые моменты: В одном месте новенький асфальт проваливается, но место помечено, вероятно для исправления ситуации. Стена из бетона получилась внушительной, и шума транспорта из-за неё стало явно меньше. Выезд на ул. Октябрьскую, который был раньше, сейчас будет чисто технически - по тротуару это можно будет сделать, но конечно разъезжать туда-сюда не получится. Сегодня как-то совсем было незаметно никаких работ, обычно они идут даже в выходные, а тут никого, кроме нескольких рабочих, занимающихся облагораживанием территории. Куда это все пропали? Справедливости ради можно отметить, что время съёмки совпало с обеденным перерывом, может в этом причина.