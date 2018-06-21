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Поворот на ул. Сикорского с Московской закрывают. Как будет "ходить" транспорт?
22.06.2018 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
В связи с необходимостью продолжения работ, в результате которых будет обеспечен подъезд со стороны ул. Пионерской к будущему новому путепроводу, соединяющему ул. Московскую и проспект Машерова (т.н. Кобринский мост) с 23 июня 2018 года будет закрыт поворот на ул. Сикорского.
Ранее
Напомним, уже осенью этого года движение должно быть открыто по новой части путепровода, и строители бросят все силы на вторую его часть. К 1000-летию города, ещё через год, реконструкцию обещают завершить.
Пока сегодня проходила фотосессия, получилось обратить внимание на некоторые моменты: В одном месте новенький асфальт проваливается, но место помечено, вероятно для исправления ситуации. Стена из бетона получилась внушительной, и шума транспорта из-за неё стало явно меньше. Выезд на ул. Октябрьскую, который был раньше, сейчас будет чисто технически - по тротуару это можно будет сделать, но конечно разъезжать туда-сюда не получится. Сегодня как-то совсем было незаметно никаких работ, обычно они идут даже в выходные, а тут никого, кроме нескольких рабочих, занимающихся облагораживанием территории. Куда это все пропали? Справедливости ради можно отметить, что время съёмки совпало с обеденным перерывом, может в этом причина.
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В связи с необходимостью продолжения работ, в результате которых будет обеспечен подъезд со стороны ул. Пионерской к будущему новому путепроводу, соединяющему ул....
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