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Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте

22.06.2018 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В памятный июньский рассвет почтить память бессмертного гарнизона Брестской крепости, сделавший к Победе первый шаг 22 июня 1941 года, пришли брестчане, представители делегаций из Москвы, Калининградской и Ленинградской областей, Киева, Ставропольского края, представители Эстонии, Израиля, Чехии, Латвии, Казахстана, Японии, Китая и многие другие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте

Участники преодолели разные расстояния, в том числе тысячи километров, чтобы сегодня в Цитадели вспомнить об одной из самых  трагических страниц в истории советского народа.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте

В своем интервью председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис отметил, что 22 июня 1941 года — эта трагедия всей страны. Для Бреста эта дата особенна скорбна.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте

Волею судьбы именно наш город, наша крепость первыми встретили Великую Отечественную войну. Здесь, 77 лет назад, у стен Цитадели над Бугом, началась дорога мужества советских людей, защищавших своё Отечество.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте

Под барабанный бой сводного оркестра 48 военнослужащих тремя колоннами прошли через ступени и возложили гирлянды на плиты захоронения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте

По сложившейся традиции, июньским утром, в первые минуты начала войны, пограничники Бреста опустили венки в воды Буга у Тереспольских ворот.

В митинге и торжественной церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню приняло участие руководство Брестского областного и городского исполнительных комитетов, ветераны войны и труда, представители дипломатического корпуса, духовенство, члены общественных организаций, участники военно-исторических клубов, офицеры и солдаты Брестского гарнизона, делегации, приехавшие отдать дань памяти погибших за Отечество.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте

Выступая перед участниками митинга, председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук поблагодарил собравшихся которые пришли почтить память соотечественников, погибших в Великой Отечественной войне.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте

По-особому чувствуется огромная разница между нашими мирными днями и временем военного лихолетья, особо понимаешь сегодняшнюю цену счастья спокойного летнего утра, за которое 77 лет назад стояли насмерть защитники крепости.

 Обращаясь к присутствующим, глава города отметил, что в тысячелетней истории Бреста было много войн, периодов расцвета и упадка. Сегодня это красивый и современный европейский город. Но каждый раз, обращаясь к многовековой истории, мы обязаны помнить подвиг тех людей, которые в суровом 41-ом дали нам возможность жить сегодня в свободной, суверенной Беларуси и в нашем прекрасном Бресте.

После выступления главы города на площадь церемониалов прибыла эстафета, посвященная 100-летию пограничной службы Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте

Справочно

Эстафета вдоль Государственной границы Республики Беларусь, посвященная вековому юбилею пограничного ведомства, стартовала 28 мая 2018 года на площади Победы в столице нашей Родины городе-герое Минске.

За 26 дней эстафетной группой пройдено более 5500 тысяч километров, в том числе 3200 вдоль Государственной границы Республики Беларусь. В ходе эстафеты в районных центрах и крупных населенных пунктах приграничья были проведены митинги, возложены цветы в местах пограничной славы, к памятникам солдат и партизан, погибших в боях за свободу и независимость нашей Родины.

После команды эстафетной группы о передаче символов в музей пограничной службы, перед участниками митинга выступил заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Владимир Моисеенко. Генерал-майор подчеркнул, что пограничники Республики Беларусь свято хранят память о героических подвигах совершенных предыдущими поколениями стражей границ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте

«Ни одна застава, ни один пограничный отряд не оставили свой рубеж без приказа. Их подвиг стал первым шагом к Победе всего советского народа. Каждый раз, выступая на охрану Государственной границы Республики Беларусь, мы делаем это так, чтобы трагический день, подобный 22 июня 1941 года никогда не повторился. В этом мы видим свой долг перед народом и перед теми, кто завоевал наше право мирно жить на родной земле», — подчеркнул Владимир Моисеенко.

Митинг-реквием завершился торжественным прохождением роты почетного караула.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте

В 5 часов утра на территории Кобринского укрепления Брестской крепости в районе Северных ворот началась военно-историческая реконструкция начала Великой Отечественной войны с участием клубов военно-исторической реконструкции из 11 государств.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте

По традиции реконструкторы воссоздали основные страшные события 77-летней давности. Добавили в сценарий и новые моменты. Например, бой ефрейтора Василия Волокитина, эпизод с живым щитом. Также зрители увидели, через какие трудности пришлось пройти дочери старшины музыкантского взвода Вале Зенкиной.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте

Мероприятие прошло в восьмой раз. В нем приняли участие около 550 реконструкторов из Беларуси, России, Австрии, Украины, Израиля, Чехии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Японии, Китая.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56651.php

Митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине начала войны и обороне Брестской крепости прошел в Бресте

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В памятный июньский рассвет почтить память бессмертного гарнизона Брестской крепости, сделавший к Победе первый шаг 22 июня 1941 года, пришли брестчане,...
 
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