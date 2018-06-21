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Россельхознадзор снял запрет на ввоз белорусского молока
22.06.2018 16:31 — Разное | Ежедневник
Россельхознадзор отменил введенный ранее в июне запрет на поставки молока в таре более 2,5 литра со всей территории Беларуси.
Кроме того, служба утвердила список из шести белорусских компаний, доказавших безопасность своей продукции и получивших право поставок в Россию, следует из указания Россельхознадзора.
Таких предприятий шесть: ОАО "Барановичский молочный комбинат", СОАО "Ляховичский молокозавод", Волковысское ОАО "Беллакт", КПУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Туровский молочный комбинат" и ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".
Напомним, 6 июня Россельхознадзор ввел ограничения на поставки большей части молочного сырья с предприятий Беларуси. Запреты были введены, в частности, в отношении пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок. Под запрет попали товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра.
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Россельхознадзор отменил введенный ранее в июне запрет на поставки молока в таре более 2,5 литра со всей территории Беларуси.
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