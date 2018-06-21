Развитие цифровой экономики повысит конкурентоспособность Беларуси и России на мировом рынке. Такое мнение высказала сегодня во время круглого стола, посвященного переходу к цифровой экономике, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Марианны Щеткиной, в век компьютеризации и высоких технологий цифровая экономика затрагивает практически все аспекты жизни. «Исходя из событий внешней политики и общемировых тенденций перед Союзным государством стоит вопрос глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности, и не малую роль в решении данного вопроса играет развитие цифровой экономики», — подчеркнула парламентарий.

По ее мнению, цифровая экономика — это лишь инструментарий, основное же делают люди. Поэтому особое внимание в этой сфере нужно уделить подготовке кадров, повышению их квалификации. «Нам нужны кадры, работающие творчески, проявляющие инициативу, способные строить новое современное общество и изменить к лучшему существующий уклад», — считает Марианна Щеткина.

Особое внимание она обратила на необходимость синхронизации существующего законодательства двух стран и его совершенствование. «Мы должны создать такое законодательство, чтобы максимально упростить работу хозяйствующих субъектов и всех заинтересованных в развитии цифровой экономики. При этом мы должны учесть долгосрочную перспективу развития этой отрасли, где важны креативные подходы и их творческая реализация», — отметила Марианна Щеткина.

Мероприятие прошло в ОАО «Могилевлифтмаш» в рамках подготовки к проведению V Форума регионов Беларуси и России. В нем приняли участие представители парламента, Министерства экономики, Могилевского облисполкома и горисполкома, научной общественности и бизнеса, российские коллеги.

БЕЛТА.