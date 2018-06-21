Управлением Следственного комитета по Минской области расследуется уголовное дело о покушении на убийство, сопряженного с разбоем.

Днем 18 марта 2018 года в поле вблизи д.Юзефово Смолевичского района местным жителем обнаружен 46-летний односельчанин в бессознательном состоянии с повреждениями головы. Последнему оказана своевременная медицинская помощь, он остался жив и находится в больнице.

Проведенным осмотром места происшествия, опросами местных жителей расположенных рядом деревень, зафиксированными следами и иными вещественными доказательствами следственно-оперативной группой получены данные о криминальном характере произошедшего, что мужчина стал жертвой преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан по месту жительства в Логойском районе 33-летний неработающий мужчина.

В ходе допроса задержанный пояснил, что с потерпевшим он ранее знаком не был, а встретились они возле магазина, когда тот пришел за покупками. Они совместно распили спиртное на улице, и житель Смолевичского района направился домой через поле в соседнюю деревню. В это время у фигуранта возник умысел похитить три бутылки водки, которые в магазине накануне купил его новый знакомый. С этой целью мужчина решил совершить разбойное нападение и взял с собой молоток. Он подбежал к потерпевшему и ударил его несколько раз по голове. Завладев имуществом, скрылся с места преступления.

Фигуранту предъявлено обвинение, и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него назначена психолого-психиатрическая экспертиза. По изъятым следам, предметам, в том числе орудию преступления, специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области проводятся исследования.

Расследование продолжается.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.