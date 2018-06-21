НАМ ВАЖЕН КАЖДЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

В разгар подписной кампании на второе полугодие 2018 года состоялась очередная встреча представителей районного узла почтовой связи, районной газеты «Край смалявіцкі» и медиахолдинга газеты «Советская Белоруссия» со смолевичанами.

Специалисты почтамта подготовились к мероприятию основательно. Впечатляла не только выставка периодики, организованная в Смолевичском районном узле связи, но и большое количество сюрпризов при оформлении подписки. Каждый клиент мог выбрать для себя в подарок несколько экземпляров печатных изданий на свой вкус и интерес.

Все желающие могли поучаствовать в благотворительной акции “Подари ребенку радость” – выписать детские печатные издания для подопечных школ-интернатов и детских домов. К слову, некоторые посетители, вдохновленные пламенными речами сотрудников почты, прямо на месте оформляли подписку в пользу деток с непростой судьбой.





Каждый подписчик районной газеты получил сладкие подарки от редакции. Мелочь, но у людей сразу поднималось настроение. Подписавшихся на районку также ждал приятный сюрприз: купон, позволяющий его обладателю дать объявление в районной газете со 100% скидкой.

– Не расстаюсь с районкой на протяжении тридцати лет, – рассказывает наша подписчица Раиса Николаевна Цвилик. – Мне нравится в ней все: новости, зарисовки, репортажи о событиях местного масштаба. Интересно прочесть поздравления знакомым с праздниками, приятно увидеть добрые слова и в свой адрес.

К слову, подписку Раиса Николаевна оформила на полугодие.

Если вы еще не успели подписаться на районную газету – поспешите, ведь для нас важен каждый читатель.

Виктория КИРБАЙ.

На снимках: День подписчика в РУПС.

Фото автора.