Нет почетнее дела, чем трудиться на родной земле, вкладывая в нее свою любовь, старания и душу. Подобное убеждение является девизом жизни для лучших тружеников Смолевиччины – людей, которыми по праву стоит гордиться.

Председатель райкома профсоюза работников АПК Вячеслав Николаевич Лопатко отметил, что в этом году у тружеников сельхозорганизаций Смолевиччины появился стимул выполнять свою работу еще качественнее и продуктивнее. Ведь теперь профсоюз будет отмечать лучших из аграриев на каждом виде работ.

Одними из первых благодарности от профсоюза получили лидеры по заготовке кормов в ОАО «Смолевичский райагросервис». Среди них механизаторы, показавшие высокую производительность труда, – Александр Николаевич Шиманович, Геннадий Францевич Колбенков и Михаил Анатольевич Дробов.

Передовиков приехали поздравить председатель райкома профсоюза работников АПК Вячеслав Николаевич Лопатко, директор ОАО «Смолевичский райагросервис» Александр Викторович Головач и председатель профсоюзного комитета предприятия Галина Сергеевна Кашляк.

В торжественной обстановке Вячеслав Лопатко вручил механизаторам благодарственные письма и подарочные сертификаты. Он выразил им слова признательности за добросовестность, старание и трудолюбие, проявленные в ходе заготовки кормов.

– Уверен, что и впредь профессионализм, опыт и, конечно, любовь к родной земле будут помогать вам в серьезной и востребованной работе на благо всей Смолевиччины, – отметил Вячеслав Николаевич. – Впереди еще много работ в поле, сил вам и здоровья.

Директор ОАО «Смолевичский райагросервис» Александр Викторович Головач рассказал, что в нынешнем году заготовлены качественные корма, сенажная масса была получена в оптимальные сроки.

– Сейчас перед нами стоит новая задача – подготовить зерноуборочные комбайны, чтобы встретить жатву в полной «технической» готовности, – отметил Александр Викторович. – У нас засеяны 115 га озимой сурепицей, к уборке которой мы приступаем в ближайшее время. Планируем заготовить порядка 100 тонн этой культуры, что позволит обкатать технику перед основной уборочной страдой и получить первую в этом году выручку с растениеводства.

В завершение Александр Викторович Головач отметил, что успех предприятия самым прямым способом зависит от каждого члена коллектива. Он поблагодарил передовиков за преданность выбранному делу, за качественное выполнение своих обязанностей, пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов.

– Работники нашей организации настоящие профессионалы своего дела. Дождики нас подбодрили, значит, будет и урожай хороший. Большое спасибо профсоюзу работников АПК – вы стимулируете наших сотрудников работать еще лучше и продуктивнее, – завершил на позитивной ноте Александр Викторович.

Как признался механизатор-передовик Геннадий Францевич Колбенков, секретом успешной работы являются чувство ответственности, желание результативно трудиться на земле и не подвести руководство.

На заготовке кормов его миссия заключалась в отвозке сенажа. Он перевез около 500 тонн будущего корма.

Геннадий Францевич родом из д. Алесино и уже почти 15 лет трудится в сельском хозяйстве.

Начинал трудовую деятельность в местном колхозе, затем трудился на машинно-тракторной станции, а теперь он – один из лидеров производства ОАО «Смолевичский райагросервис».

Помимо успехов в работе, Геннадий Францевич успешен и в семейной жизни. Они с супругой Еленой растят пятерых детей: Алексея, Надежду, Дарью, Елизавету и Кристину.

Старший сын Алексей учится в ГУО «Жодинский профессиональный лицей» по специальности «электрогазосварщик». Вскоре, возможно, будет направлен на практику в ОАО «Смолевичский райагросервис». Отец не скрывает радости, что сможет наблюдать за первыми рабочими днями сына.

Многодетный папа с улыбкой говорит, что всегда свободное время старается посвящать семье. У них свой дом в д. Курково, который семья получила от предприятия.

Рабочий день механизатора, особенно в летнюю пору, начинается с рассветом, а заканчивается с закатом. Но Геннаий Францевич не сетует, а наоборот – рад, что есть здоровье и силы, чтобы работать и растить детей.

– Я ведь деревенский, поэтому любовь к земле у меня в крови, – с улыбкой на лице резюмирует механизатор. – А когда работа нравится, тогда все получается. А сегодняшние благодарности от профсоюза являются прекрасным стимулом для того, чтобы и впредь добиваться успехов.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.