ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА НА СМОЛЕВИЧЧИНЕ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Сегодня экологическое образование и воспитание — два неразрывно связанных, взаимопроникающих и взаимодополняющих педагогических процесса, где важнейшим компонентом экологической культуры, развиваемого у школьников, является знание основ экологии.

Уровень экологической культуры находится в прямой зависимости от экологического воспитания человека. О том, что относиться к природе нужно бережно, учат ребят и в детском саду, и в школе, и дома. Не стоит также забывать о том, что существуют центры эколого-биологического образования.

В 1990 году в Смолевичском районе было создано учреждение образования «Районная станция юных натуралистов»: на базе Барсуковской средней школы тогда работало 13 кружков, в которых занималось 185 детей.





С 1999 года – станция юннатов располагается в здании отела образования Смолевичского райисполкома (ныне — управление по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома).

С 2011 года – ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи Смолевичского района».

С 2012 года руководит центром Ирина Анатольевна Цурикова. На сегодняшний день в центре работают на постоянной основе 9 человек, а в течение учебного года работали еще 16 совместителей. Из 4806 учащихся Смолевиччины в центре занимаются 719 человек.





На занятиях в детских объединениях по интересам под руководством опытных педагогов дополнительного образования учащиеся получают и расширяют знания по биологии и экологии, химии и зоологии, ботанике и валеологии, совершенствуют практические умения и навыки по охране природы и рациональному природопользованию.

В целях расширения и углубления знаний учащихся в области биологии и других естественных наук, их профессиональной ориентации на лесные специальности, в районе при сотрудничестве с эколого-биологическим центром детей и молодежи организованы школьные лесничества на базе 8-ми учреждений образования. Ребята работают круглогодично: сажают лес, закладывают питомники, изготавливают и развешивают кормушки и скворечники, охраняют лес от пожаров.





В конце минувшей неделе на базе ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи Смолевичского района» состоялось открытие областного семинара «Продвижение зеленой экономики в Республике Беларусь: принципы, механизмы, перспективы».

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась директор центра Ирина Анатольевна Цурикова. Она рассказала о направлениях работы центра, о педагогах, а также о демонстрационных площадках по органическому земледелию, созданных на базе двух школ района. Она же представила почетных гостей семинара: начальника отдела организационно-методического сопровождения эколого-краеведческой и туристской работы ГУО «Минский областной институт развития образования» Татьяну Акиншеву, исполняющего обязанности начальника управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Людмилу Качан, а также методиста учебно-методического кабинета управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Анну Чистую.

Далее перед участниками семинара выступила Татьяна Акиншева:

— Несмотря на то, что лето для экологов очень жаркая пора: практически все центры, школы и учебные заведения работают на пришкольных участках, отрадно, что вы нашли время и приехали на этот семинар. Когда мы планировали учебный год и просматривали мероприятия и конкурсы, которые были проведены, мы обратили внимание на то, что у нас немного не хватало времени или задумок, чтобы провести мероприятие на такую тему. Вы знаете, что зеленая экономика — очень популярное сегодня направление. Поэтому мы решили провести такой семинар и посмотреть, какую нишу занимают именно в этой тематике учреждения образования и учреждения дополнительного образования. В Смолевичах достаточно богатый опыт. Здесь в нескольких учреждениях образования созданы демонстрационные площадки по устойчивому органическому земледелию. И мы собрались, чтобы не просто поговорить о теории, а увидеть на практике, как это работает, — отметила она.

И действительно, у нас в районе реализуется пилотная инициатива «Создание сети инновационно-демонстрационных площадок по земледелию и органическому сельскому хозяйству для продвижения устойчивого землепользования, популяризации сельскохозяйственного труда среди молодежи, улучшения питания школьников и получения доходов сельскими школами» в рамках проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН.





Партнерами инициативы являются Драчковская и Воротовская школы Смолевичского района, Драчковский и Пекалинский сельсоветы, РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», Клуб-усадьба «Бивак».

Инициатива призвана внести вклад в развитие местной территории через внедрение перспективных технологий в сельское хозяйство, снижение его ресурсоемкости и химизации, создание устойчивости в землепользовании, а также продвижение органического земледелия, эффективную переработку органических отходов, развитие фермерства и школьных садов.

Еще одной важной целью является повышение экологической грамотности населения, в том числе в вопросах безопасного и здорового питания, воспитания нового поколения на «зеленых принципах». Реализация данной инициативы в перспективе также позволит увеличить доходы сельских школ.

В ходе инициативы в Смолевичском районе созданы 3 демонстрационные площадки по устойчивому землепользованию и органическому сельскому хозяйству: в образовательном центре ОО «Белорусский зеленый крест», на пришкольных участках Драчковской и Воротовской школ.

Площадки стали учебно-экспериментальными базами, на которых проходит освоение и передача опыта использования современных технологий: внедрение перспективных овощных культур и плодово-ягодных растений, выведенных в Беларуси, производство биогумуса с помощью микробиологических препаратов и верми-технологий, применения сидератов и производство «зеленых» удобрений, использование солнечной энергии в биовегетарии и солнечной электростанции, сбережение воды через точечный полив и др.

Работа на площадках проводится непосредственно с группами школьников и взрослых (педагогов, фермеров, семей).

Произведенные органические продукты питания используются для питания школьников, участников образовательных программ, а также продаются заинтересованным агроусадьбам, посетителям площадок и местному населению.

Программа семинара была насыщенной. После встречи в эколого-биологиечксом центре участники отправились в образовательный центр ОО «Белорусский зеленый крест», который находится в д. Крюковщина. Там они совершили экскурсию пол демонстрационной площадке, а также выслушали эксперта по органическому земледелию ОО «Белорусский зеленый крест» Владимира Пустошило, который выступил перед участниками с докладом «Обзор опытов, экспериментов в рамках функционирования демонстрационной площадки по органическому земледелию».

Далее, уже на базе ГУО «Воротовская средняя школа», участники семинара встретились с заместителем директора по ВР Татьяной Дальчаниной, которая провела для гостей экскурсию по демонстрационной площадке, созданной в рамках инициативы на базе данного учреждения образования.

Завершился семинар в ГУО «Драчковский УПК детский сад-средняя школа», где также прошла экскурсия по школьной территории, демонстрационной площадке. Ее дополнил интересный рассказ директора данного учреждения образования Татьяны Каледа об участии в данном проекте и его несомненных плюсах для школы.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото автора и Александра ВОЛОДЬКО.