«СМОЛЕВИЧИ» В ГОСТЯХ УВЕРЕННО ОБЫГРАЛИ «ГОМЕЛЬ»

В гостевом матче 12-го тура национального первенства «Смолевичи» всухую обыграли футбольный клуб «Гомель» — 2:0.
Дебютанты высшей лиги сумели открыть счет на 37-й минуте, когда отличился Станислав Сазонович. Через пять минут после перерыва Артем Васьков, отлично сработав на добивании, удвоил преимущество «красно-синих».
К слову, это первая выездная виктория смолевичских футболистов в элитном дивизионе.
Наставник «Смолевичей» Александр Бразевич отметил после победы, что на естественном газоне его подопечным приходится нелегко:
«Тяжеловато было функционально, потому что впервые за четыре месяца мы вышли на натуральный газон. Как ни парадоксально, идеальное поле для нас составляло трудности. На трибунах потрясающая атмосфера — «Гомель» просто в топе футбольных городов Беларуси, всегда приятно сюда приезжать.
Наши игроки спокойно выходили из обороны, мяч в середине поля не задерживался, тратили больше сил чем нужно, но хорошо, что стандарт подоспел. Потом логично довели матч до победного конца. Хочу похвалить своих ребят».
Ворота «Смолевичей» отстаивали: Тимофеев — Сазонович (к), Потапов, Лухтанов (Федянин, 63), Каплиенко — Видич, Скшинецкий — Чикида, Бурец (Шило, 59), Васьков — Луцевич (Горбачик, 83).
Результаты остальных матчей 12-го тура:
«Торпедо» (Минск) — «Слуцк» — 0:1
«Городея» — «Минск» — 1:2
«Шахтер» (Солигорск) — «Луч» (Минск) — 4:0
«Неман» (Гродно) — «БАТЭ» (Борисов) — 2:3
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Днепр» (Могилев) — 1:0
«Ислочь» (Минский р-он) — «Динамо» (Брест) — 0:1
«Динамо» (Минск) — «Витебск» — 1:1
Подготовила Ю.МОЛЧАН.