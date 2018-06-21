«СМОЛЕВИЧИ» В ГОСТЯХ УВЕРЕННО ОБЫГРАЛИ «ГОМЕЛЬ»

В гостевом матче 12-го тура национального первенства «Смолевичи» всухую обыграли футбольный клуб «Гомель» — 2:0.

Дебютанты высшей лиги сумели открыть счет на 37-й минуте, когда отличился Станислав Сазонович. Через пять минут после перерыва Артем Васьков, отлично сработав на добивании, удвоил преимущество «красно-синих».

К слову, это первая выездная виктория смолевичских футболистов в элитном дивизионе.

Наставник «Смолевичей» Александр Бразевич отметил после победы, что на естественном газоне его подопечным приходится нелегко:

«Тяжеловато было функционально, потому что впервые за четыре месяца мы вышли на натуральный газон. Как ни парадоксально, идеальное поле для нас составляло трудности. На трибунах потрясающая атмосфера — «Гомель» просто в топе футбольных городов Беларуси, всегда приятно сюда приезжать.

Наши игроки спокойно выходили из обороны, мяч в середине поля не задерживался, тратили больше сил чем нужно, но хорошо, что стандарт подоспел. Потом логично довели матч до победного конца. Хочу похвалить своих ребят».

Ворота «Смолевичей» отстаивали: Тимофеев — Сазонович (к), Потапов, Лухтанов (Федянин, 63), Каплиенко — Видич, Скшинецкий — Чикида, Бурец (Шило, 59), Васьков — Луцевич (Горбачик, 83).

Результаты остальных матчей 12-го тура:

«Торпедо» (Минск) — «Слуцк» — 0:1

«Городея» — «Минск» — 1:2

«Шахтер» (Солигорск) — «Луч» (Минск) — 4:0

«Неман» (Гродно) — «БАТЭ» (Борисов) — 2:3

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Днепр» (Могилев) — 1:0

«Ислочь» (Минский р-он) — «Динамо» (Брест) — 0:1

«Динамо» (Минск) — «Витебск» — 1:1

Подготовила Ю.МОЛЧАН.



