БРОНЕПРОБЕГ «ДОРОГА МУЖЕСТВА» ПОСЕТИЛ СМОЛЕВИЧЧИНУ

Второй бронепробег Союзного государства «Дорога мужества» стартовал 16 июня на Поклонной горе в Москве. Он приурочен к 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны. До 26 июня по маршруту «Москва – Брест – Москва» проедут свыше 15 единиц техники, в их числе БМ14-17, БТР-40, БТР-152, БРДМ-1 и БРДМ-2. В этом году участниками бронепробега стали представители России, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Казахстана. Бронепробег «Дорога мужества» во второй раз проводится межрегиональной общественной организацией содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество» и при непосредственной поддержке Фонда Президентских Грантов. За время бронепробега участники преодолеют более 2300 км пути. Его маршрут совпадет с местами обороны советских войск в 1941 году.





19 июня колонна демилитаризованной коллекционной техники прибыла к подножию мемориального комплекса «Курган Славы», где участники бронепробега возложили цветы и венки к подножию «Кургана Славы» в память воинам, защитившим нашу Родину и весь мир от фашизма.

В торжественном митинге приняли участие руководитель межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество» Алексей Мигалин, член «Военно-технического общества», комендант бронепробега Максим Вдовиченко, командир поискового отряда «Панфиловцы» Республики Казахстан Бахтыджан Утепов, директор фонда «Памяти Афгана», директор историко-культурного центра «Линия Сталина» Александр Метла и председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Клюева, которая поприветствовала участников бронепробега на смолевичской земле.





— Дорогие друзья! Мы, смолевичане, рады приветствовать вас, на гостеприимной смолевичской земле. 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат для многих народов, день памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны, – сказала в своем выступлении Марина Клюева. – В этот день, в четыре часа утра, пламя войны заполыхало по всей западной границе Советского Союза. Страна приняла на себя самые жестокие удары врага, ведь сюда были стянуты самые сильные группировки нацистов. Уже истекали кровью пограничные заставы, Брестская крепость, которые первыми приняли на себя удар гитлеровских войск. Фашистские танки уже грохотали по нашей земле, а на Смолевиччине еще продолжалась мирная ночь. Смолевичане узнали про начало войны 22 июня в двенадцать часов дня и жизнь райцентра резко изменилась. Тогда, в первые дни войны, еще никто не знал, какие тяжелые испытания, муки и жертвы ждут всех впереди. За свободу родной земли сражался весь многонациональный народ и все вместе совершили бессмертный подвиг за спасение Отечества. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил свой святой долг. И где бы ни жили ветераны Великой Отечественной войны, они должны знать, что мы, их потомки, чтим их мужество, стойкость и преданность. Уважаемые участники митинга! Сегодня, здесь, у подножия Кургана Славы, рукотворной святыни истории, собрались разные люди: молодежь, убеленные сединами ветераны, военные и люди мирных профессий, живущие в разных городах и поселках. Но всех нас объединяют любовь к Родине. Отдавая дань памяти героям, сражавшимся за Родину в годы войны, чтя и уважая их традиции, мы, смолевичане, от чистого сердца приветствуем вас, участники бронепробега, и желаем вам на пути только победных маршей, мирного неба над головой, верных друзей, соратников, единомышленников, свершения самых смелых планов и начинаний. Спасибо вам за память!





После торжественного митинга, по уже сложившейся традиции, участники мероприятия прикрепили красную звезду на одну из сторон своего автобуса. Эта звезда символизирует посещение города или поселка, которых коснулись события Великий Отечественной войны. Теперь звезда с надписью «Смолевичи» украшает символическую карту маршрута «Москва — Брест — Москва».





После экскурсии по мемориальному комплексу «Курган Славы» колонна из полутора десятков боевой техники двинулась в сторону Бреста, где на 22 июня запланировано их участие в памятных торжествах, а затем вернутся обратно в Москву.





К слову, в минувшем году мероприятие собрало также более 15 единиц демилитаризованной техники и порядка 21 миллиона зрителей, и было внесено в Книгу рекордов России.









Евгения РУЦКАЯ.

во время мероприятия.

Фото А.ВОЛОДЬКО.