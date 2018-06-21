Сменяются поколения, проходят десятилетия, но не утихает людская боль от понесенных потерь и утрат, не меркнет человеческая память о пережитом нашим народом за те четыре кровопролитных военных года.

Ранним июньским утром, в самый продолжительный день в году, многочисленные полчища фашистской Германии без объявления войны, коварно, по-злодейски обрушили огненный шквал на западные границы Советского Союза. Беларусь оказалась первой на пути наступающего врага и первой приняла на себя разрушительные удары.

Начало военных действий на территории Беларуси для советских войск Западного Военного Округа (22 июня 1941 года округ был объявлен Западным фронтом) стало настоящей трагедией. Практически по всем направлениям военная мощь фашистов преобладала в три, а то и в пять раз. Воинские части красноармейцев, несмотря на их упорное сопротивление, несли огромные потери и вынуждены были отступать.

Как свидетельствуют исторические документы и воспоминания очевидцев, 23 и 24 июня немецкая авиация наносила массированные бомбовые удары по городу Минску. Тысячи беженцев потянулись по шоссе Минск-Москва на восток. На железной дороге в сторону Москвы скопились многочисленные составы с вывозимым в глубину страны оборудованием, документами, ценностями, беженцами. Навстречу им двигались в сторону белорусской столицы наши воинские формирования. При отсутствии надлежащей связи мирное население не могло реально оценить ситуацию, но все понимали, что пришла великая беда.

Утром 26 июня на север от Смолевичей немцы сбросили крупный парашютный десант. Одновременно со стороны Родошковичей в направлении сел Прилепы и Усяжа стремительно продвигались немецкие танковые и мотопехотные части, которые обошли позиции 100-й и 161-й стрелковых дивизий, держащих оборону на подступах к Минску и на части Смолевичского района – около деревень Богута, Слобода. Днем 26 июня немецкая авиация бомбила Смолевичи, станцию «Красное Знамя», а вечером того же дня вражеские танки и пехота обстреляли поток беженцев на шоссе Минск-Москва и заняли районный центр Смолевичи.

О первом дне фашистской оккупации в Смолевичах вспоминает коренная смолевичанка, бывший педагог средней школы №2 города Смолевичи, заслуженный учитель БССР Вера Евстафьевна Романова:

— В 41-ом году мне было тринадцать лет. Мама и папа были железнодорожниками, отец Евстафий Онуфриевич работал на стрелочном участке станции «Смолевичи», мама Адольфа Иосифовна – на железнодорожном переезде, что находится на нынешней улице Торговой. 26 июня родители были на работе. Отец должен был пропустить эшелон с отступающими военными и беженцами. Мы, дети, коротали время на лужайке у маминой работы. По большаку вдоль железной дороги двигалось пешком и на конных повозках множество людей: женщины, старики, дети… И вдруг началась пальба, крики. Мы увидели танк. Спрятались в погребок, насыпанный возле железнодорожной сторожки. Мама к нам прибежала с шестимесячной сестричкой Люсей на руках. А этот немецкий танк ударил прямо в наш погребок. Мой шестилетний брат Толик получил ранение в голову. Танк больше не стрелял, уехал. Мы остались сидеть в погребке, рыдая над раненым Толиком, боясь и не зная, что делать. Только около полуночи нас нашел папа, вернулись домой. Утром папа на руках отнес брата в больницу, она еще работала. Но все равно Толик долго не прожил…

Немцы заняли дома, расположенные вдоль железнодорожных путей, местных жителей выгнали на улицу. В таком положении оказалась и наша семья. Спасибо, нас приютила мамина знакомая. Мы голодали, одежду меняли на продукты.

Помню, как в Смолевичах немцы в первые дни войны повесили сразу шестерых мужчин и женщину. Мужчины были в военной форме, это были отступающие красноармейцы, их схватили в перелеске около Миколаевичей…

… Но страна не сдавалась. Оставшись в глубоком тылу врага, еще месяц мужественно сражалась Брестская крепость. Больше месяца геройски отбивался Могилев. До последнего патрона защищала белорусскую столицу—город Минск — 100-я дивизия, в составе которой воевал и наш земляк из деревни Емельяново Игнат Игнатович Шиманович. Он погиб в самые первые дни войны. Через много лет при строительстве кольцевой дороги были обнаружены его останки и медальон с сохранившимся домашним адресом солдата. Руки воина лежали на гашетке пулемета. Десятки лет оставался солдат на своем боевом посту. Примеров беззаветного служения стране и народу, стойкости и мужества в борьбе с захватчиками в нашей истории сохранилось множество.

Не с добрыми намерениями шли к нам оккупанты, они убивали, грабили, жгли деревни вместе с жителями. Гитлеровцы никого не щадили на своем пути – ни младенцев, ни глубоких стариков. И тот, кто пережил тот черный день начала войны и все четыре военных года, даже через семьдесят с лишним лет никогда не забудет ужасы войны.

С первых дней господства фашистов в Смолевичах на улицах появились виселицы, невинными жертвами завоевателей становились мирные жители. Страшная трагедия постигла тихое провинциальное местечко в сентябре сорок первого. Фашисты расстреляли на горе, у Апутка, около трех тысяч мирных жителей Смолевичей. Это было только началом зверств «носителей новой свободы». Десятки наших сел были преданы огню, сотни жителей погибли от пуль новых хозяев. Из 1808 дворов населенных пунктов района захватчики сожгли 1686. Не цивилизацию несли фашисты порабощенным народам, а смерть, горе, разорение и угнетение.

То, что пережили наши земляки, лишь капля в огромном море человеческих страданий и горя, выпавших на долю поколения сороковых годов. Около тридцати миллионов человек забрала минувшая война. На фронтах, в партизанских отрядах, в подпольных организациях они защищали свой дом и свою страну и не всегда возвращались живыми с поля боя. Кроме того, многие и многие стали жертвами фашистских застенков, концлагерей, карательных операций, тысячи и тысячи были угнаны в немецкое рабство. Нельзя об этом забывать. Все погибшие заслуживают глубокого уважения потомков, все достойны светлой памяти. Они заслонили нас, послевоенные поколения, собой, своей жизнью от обещанного гитлеровского «благополучия». Ведь в мировой истории нет ни одного примера, чтобы завоеванный народ оставался свободным.

В День всенародной скорби тысячи людей склонили головы перед светлой памятью жертв Великой Отечественной войны. Эта печальная дата призвана теснее сплотить народы, которые хотят жить в мире. Единство так необходимо сегодня, когда во многих уголках мира проливается кровь и гибнут люди. Наше старшее поколение, говоря о будущем, прежде всего, желает, чтобы только не было войны. Оно знает цену миру.

В нашей стране 22 июня прошла поминальная акция «Свеча памяти». У памятных мест благодарные потомки пронесли поминальные лампадки, на многих окнах жилых домов затеплился огонек памяти, затеплился, чтоб не остывали человеческие сердца и не позволяли никому разжигать пламя новых разрушительных войн.

Э. ПОТАПЧИК.