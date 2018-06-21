В Буда-Кошелево зажгли свечу памяти

22 июня на мемориальном комплексе у Вечного огня в райцентре прошла акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби погибших в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие члены районного совета ветеранов, Коммунистической партии Беларуси, РК ОО «БРСМ» и учащиеся школ.

































Ровно 77 лет назад в этот день, в далеком июне 1941-го фашистские захватчики посягнули на свободу и независимость нашей Родины, вероломно напав на Брестскую крепость. 1418 дней наши отцы, деды и прадеды стояли насмерть, приближая долгожданную победу.

В нашей стране, пожалуй, нет ни одной семьи, которой бы не коснулась эта страшная и вероломная война. Защитники отдавали свои жизни за будущее человечества, мир и свободу на земле, независимость родного края.

Мы бесконечно благодарны им за возможность жить и трудиться, растить и воспитывать детей под мирным небом. Вечная память павшим героям и слава победителям!

Наталья МАКСИМОВА.

Фото Ирины Палубец.