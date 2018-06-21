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Госавтоинспекция проверяет перевозчиков пассажиров
22.06.2018 — Разное | Асiповiцкi край
В целях усиления контроля за эксплуатацией транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, в том числе такси, до 28 июля на территории района проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов нарушений Правил дорожного движения при осуществлении перевозки пассажиров, том числе превышения скорости, проезда на запрещающий сигнал светофора, перевозки пассажиров сверх числа установленных мест и т.д.
Евгений Розум, ВрИОД начальника ОГАИ РОВД
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В целях усиления контроля за эксплуатацией транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, в том числе такси, до 28 июля на территории района...
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