Госавтоинспекция проверяет перевозчиков пассажиров

В целях усиления контроля за эксплуатацией транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, в том числе такси, до 28 июля на территории района проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов нарушений Правил дорожного движения при осуществлении перевозки пассажиров, том числе превышения скорости, проезда на запрещающий сигнал светофора, перевозки пассажиров сверх числа установленных мест и т.д.

Евгений Розум, ВрИОД начальника ОГАИ РОВД