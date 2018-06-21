Почему в движении нельзя держать руку на рукоятке переключения передач?

Многие привыкли расслабляться за рулем и отпускать правую руку на шарообразную вершину селектора механической коробки. Правильно это или вредно для машины, помогает разобраться эксперт техцентра «Ремонтиста» Константин Третякевич.

Во многих автошколах строгие инструктора требуют от начинающих водителей держать руку на селекторе коробки. По их мнению, так лучше ощущаешь связь с машиной. Когда потребуется срочно переключить ступень, не надо переносить руки с руля к коробке, на что уходит до секунды времени. Но главное, так лучше ощущаешь расположение передач и нет путаницы с переключениями.

Кроме того эргономика автомобиля сейчас рассчитывается таким образом, чтобы водитель чувствовал себя в кресле максимально комфортно. На кресле предлагается сидеть как на троне, а руку опускать на подлокотник. Тогда его ладонь сама опускается на селектор коробки.

Рисуется салон в первую очередь для владельцев автомобилей с автоматическими трансмиссиями, у которых селектор АКПП вообще выполнен в виде подставки для уставших конечностей. На некоторых премиальных автомобилях рядышком с селектором даже есть кнопки мультимедийной установки. При таком расположении ладони до них буквально дотягиваешься пальцами.

Для автомата рука водителя безвредна, так как селектор это всего лишь цифровой джойстик, а его связь с коробкой — цифровая, то есть осуществляется по проводам.

Однако на машинах с механической трансмиссией ездить с рукой на селекторе не рекомендуется. Ручная коробка в корне отличается от автоматической. В ней от кулисы МКПП идет прямая механическая тяга к трансмиссии через вилку с пальцем. Если давить на шарообразную головку рукой, то сила пойдет непосредственно в механику кулисы и далее в механику технического узла. И учитывая вращение шестерен и при высоких нагрузках, что они переживают, лишнее придавливание будет только в тягость.

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Салоны многих массовых машин, эргономика которых рассчитывалась для эксплуатации с автоматом, в бюджетных вариантах лишены подлокотников и оборудуются 5-ступенчатыми МКП. Зато практически у всех уже есть усилитель рулевого управления. Руль можно держать одной рукой, а вторая инстинктивно ищет опоры.

Водители не знают, куда ее деть и в отсутствие подлокотника машинально опирают на шарик селектора. На кочках и асфальтовых волнах кузов колеблется, и человек буквально держится за рукоятку. Некоторые и вовсе умудряются опираться на рычаг коробки, чтобы поерзать в кресле, разминая затекшее в дальней дороге тело. Таким образом можно даже выбить передачу в нейтральное положение.

Естественно вращающиеся шестерни коробки ощущают давление. Рабочие зазоры вырабатываются. Тяги и синхронизаторы испытывают разнохарактерные нагрузки.

Конечно хруста не раздастся, но долгие циклические нагрузки приводят к повышенному износу и кулисы, и синхронизаторов, и прочих механизмов.

Последствия подобной езды ощущаются уже на 50-70 тысяч километров пробега. Начинаются трудности с переключениями ступеней МКП и другие неприятности.

Поэтому лучше не прикасаться к селектору во время движения и всегда стараться производить переключения механической коробки плавно, без резких ударов и скрежетаний. Тогда ручная трансмиссия на переднеприводном автомобиле прослужит долго. Ну а для верности можно заказать на автомобиль подлокотник.