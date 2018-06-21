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22 июня Сенненщина отмечает День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

22.06.2018 — Разное | Голас Сененшчыны  
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Со22 июня Сенненщина отмечает День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
гласно уточненным данным, приведенным в решении №86 исполнительного комитета Сенненского районного Совета депутатов трудящихся от 3 июня 1969 года, за время Великой Отечественной войны в районе полностью уничтожены 9 населенных пунктов, 3477 дворов, 2505 человек убито и сожжено, 922 отправлены в Германию, 4808 погибли на фронтах, 1066 — в партизанских отрядах и подполье.

 В этом году прокуратура района изучила соблюдение требований законодательства об увековечении памяти о погибших при защите Отчества и сохранении памяти о жертвах войн на территории Сенненского района.

На Сенненщине расположено 43 воинских захоронения и захоронения жертв войны, 7 из которых включены в Государственный список историко-культурного наследия.

В целом, как отметил   помощник прокурора Станислав Подалинский, местными органами власти принимаются должные меры по обеспечению сохранности захоронений погибших в ходе войн: они содержатся в надлежащем санитарном состоянии, прилегающая территория очищена от сорной растительности, имеется заборное ограждение.

Вместе с тем, в ходе проверки были выявлены отдельные нарушения требований законодательства, в частности, на проверяемых объектах, включенных в Государственный список историко-культурного наследия, отсутствовали соответствующие Государственные знаки, охранные доски.

О результатах проведенной проверки прокурором района проинформирован глава Сенненского района. 

 

 

 
 
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  Согласно уточненным данным, приведенным в решении №86 исполнительного комитета Сенненского районного Совета депутатов трудящихся от 3 июня 1969 года, за...
 
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