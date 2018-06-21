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Город воспоминаний. Советский ампир
22.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
Интерьер березовской почты 1960-70-х гг. в стиле советского ампира.
Многое для нас сегодня в диковинку: печка, лампы-абажуры, стеклянный графин, чернильный прибор.
Фото из коллекции бывшей работницы почты Анны Николаевны Шевченко.
Продолжение следует.
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Новое фото из коллекции бывшей работницы березовской почты Анны Николаевны Шевченко.
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