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Командование 46-го арсенала и профком воинской части провели для бронногорских детей «Праздник детства»
22.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
Первый день лета традиционно собрал всех бронногорских детей, как и тех, кто приехал сюда к бабушкам, возле клуба воинской части на «Праздник детства».
Организаторы мероприятия – командование 46-го арсенала и профком воинской части.
Самые первые «художники», которые когда-то рисовали картины на этом асфальте, уже имеют внуков и с удовольствием приводят их сюда 1 июня, в День защиты детей.
Праздник удался и в этот раз! Три десятка девчонок и мальчишек разных возрастов разгадывали загадки, танцевали, принимали участие в различных состязаниях: «Пронеси шарик на ракетке», «Перетягивание каната», «Игольное ушко», «Снайперы».
В начале мероприятия ребятам предложили на листах цветной бумаги нарисовать свою ладошку, затем вырезать, и вот в конце эстафеты они прикрепили свои ладошки-лучики на окошко, и получилось яркое и веселое солнышко.
Все-таки родители – это дети, только постарше: они с таким задором поддерживали своих детей! И прыгали, и бегали, даже в одной эстафете участвовали только мамы и папы, а еще старались запечатлеть на фото каждый шаг своего ребенка.
Кульминацией праздника стал конкурс рисунков. Каждый ребенок взял цветные мелки и стал рисовать на асфальте свои эмоции: солнечный день, сказку, море. Потом дети рассказывали о своих рисунках.
Никто не остался без подарка. Воздушные шары, призы, сладкие угощения закуплены профсоюзной организацией 46-го арсенала.
Марк ВИШНЕВСКИЙ.
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Командование 46-го арсенала и профком воинской части провели для бронногорских детей «Праздник детства»
Первый день лета традиционно собрал всех бронногорских детей, как и тех, кто приехал сюда к бабушкам, возле клуба воинской части на «Праздник детства».
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