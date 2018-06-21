Командование 46-го арсенала и профком воинской части провели для бронногорских детей «Праздник детства»

Первый день лета традиционно собрал всех бронногорских детей, как и тех, кто приехал сюда к бабушкам, возле клуба воинской части на «Праздник детства».

Организаторы мероприятия – командование 46-го арсенала и профком воинской части.

Самые первые «художники», которые когда-то рисовали картины на этом асфальте, уже имеют внуков и с удовольствием приводят их сюда 1 июня, в День защиты детей.

Праздник удался и в этот раз! Три десятка девчонок и мальчишек разных возрастов разгадывали загадки, танцевали, принимали участие в различных состязаниях: «Пронеси шарик на ракетке», «Перетягивание каната», «Игольное ушко», «Снайперы».

В начале мероприятия ребятам предложили на листах цветной бумаги нарисовать свою ладошку, затем вырезать, и вот в конце эстафеты они прикрепили свои ладошки-лучики на окошко, и получилось яркое и веселое солнышко.

Все-таки родители – это дети, только постарше: они с таким задором поддерживали своих детей! И прыгали, и бегали, даже в одной эстафете участвовали только мамы и папы, а еще старались запечатлеть на фото каждый шаг своего ребенка.

Кульминацией праздника стал конкурс рисунков. Каждый ребенок взял цветные мелки и стал рисовать на асфальте свои эмоции: солнечный день, сказку, море. Потом дети рассказывали о своих рисунках.

Никто не остался без подарка. Воздушные шары, призы, сладкие угощения закуплены профсоюзной организацией 46-го арсенала.

Марк ВИШНЕВСКИЙ.