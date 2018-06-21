Михаил ВОЛОЩИК: комиссия МВД поставила «отлично»

В Белоозерском отделении милиции Березовского РОВД Михаил Волощик служит уже около двух десятков лет, с апреля 2003 года – участковым инспектором. Михаил мог бы и не стать милиционером, если бы не его огромное желание и, можно сказать, настойчивость. Солдата внутренних войск даже собирались комиссовать из армии после неудачного выступления на соревнованиях по самбо, где его «поломали», но парень понимал, что досрочный дембель перекроет путь к профессии, поэтому умолял о продолжении службы.

Читайте в рубрике «Ваш участкорвый» в номере за 20 июня.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.