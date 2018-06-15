Поздравление с Днём молодежи

Уважаемые представители молодого поколения!

Примите самые добрые поздравления с Днем молодежи!

В этот прекрасный летний день вся Беларусь отмечает праздник творчества и вдохновения, энергии и задора, познания и самоутверждения, любви и романтики.

Молодость — бесценный дар природы. Его надо принимать с признательностью, стараться использовать все преимущества этого прекрасного момента жизни. Поэтому будьте активными, набирайтесь знаний, настойчиво работайте над собой, стройте большие планы на будущее.

Дорогие друзья! Мы по праву гордимся вами — целеустремленными, талантливыми, умными. Эти качества, уверены, являются надежным залогом того, что будущее родного края в надежных руках.

Пусть же прекрасные годы молодости дадут вам только положительный заряд энергии, подарят верных и преданных друзей. От всей души желаем вам прочно утвердиться в жизни, найти в ней свое призвание. Дерзайте, творите и побеждайте! Будьте успешны, счастливы и любимы!