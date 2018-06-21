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В годовщину начала Великой Отечественной войны генштаб рассекретил документы первых дней войны
22.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
Первое – шифровка от Народного комиссариата обороны СССР. Из неё следует, что знали, были готовы.
А вот рукописная директива Генерального штаба Красной Армии. Войскам предписывается навалять немцам и их союзникам, отбросить с советской земли, границу не переходить. Кроме того разбомбить Кенигсберг и Мемель, но Финляндию и Румынию не трогать до особых указаний. А в конце есть приписка, что передумали, и Румынию всё же бомбить.
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Первое – шифровка от Народного комиссариата обороны СССР. Из неё следует, что знали, были готовы. А вот рукописная директива...
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