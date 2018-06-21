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В годовщину начала Великой Отечественной войны генштаб рассекретил документы первых дней войны

22.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В годовщину начала Великой Отечественной войны генштаб рассекретил документы первых дней войны

Первое – шифровка от Народного комиссариата обороны СССР. Из неё следует, что знали, были готовы. 

В годовщину начала Великой Отечественной войны генштаб рассекретил документы первых дней войны

А вот рукописная директива Генерального штаба Красной Армии. Войскам предписывается навалять немцам и их союзникам, отбросить с советской земли, границу не переходить. Кроме того разбомбить Кенигсберг и Мемель, но Финляндию и Румынию не трогать до особых указаний. А в конце есть приписка, что передумали, и Румынию всё же бомбить.
 

В годовщину начала Великой Отечественной войны генштаб рассекретил документы первых дней войны

В годовщину начала Великой Отечественной войны генштаб рассекретил документы первых дней войны

В годовщину начала Великой Отечественной войны генштаб рассекретил документы первых дней войны

В годовщину начала Великой Отечественной войны генштаб рассекретил документы первых дней войны

Материал собран и подготовлен редактором сайта banana.by

 

 
 
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Первое – шифровка от Народного комиссариата обороны СССР. Из неё следует, что знали, были готовы.  А вот рукописная директива...
 
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