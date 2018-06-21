Праздничные мероприятия 3 июля в Волковыске





Городские власти в День Независимости Республики Беларусь, который отмечается 3 июля, приготовили праздничную программу для волковычан и гостей города:

10.30 Церемония поднятия флагов городов-партнеров (райисполком)

11.00 Возложение живых цветов (сквер по улице Жолудева)

11.30 Открытие праздника (площадь им. Ленина)

11.40 Показательные прыжки с парашютом

12.00 Молодежный флешмоб (площадь им. Ленина)

12.10 Праздничное шествие (ул. Ленина)

12.30 Приветственные слова от руководства района и представителей делегаций (площадь им. Ленина)

12.50 Выступление государственного академического ансамбля танца Беларуси

13.50 Церемония награждения победителей районного смотра-конкурса «Беларусь — моя песня»

14.20 Гала-концерт победителей районного смотра-конкурса «Беларусь — моя песня»

16.00 - 19.00 Экологический праздник «Мая зялёная краіна» (площадка по ул. К. Маркса). В программе: конкурс лесорубов, выставка спецтехники и оборудования, мастер-классы, выставки-продажи садового инвентаря и растений, выставки книг, организация катания на лошадях

19.00 Концертная программа «Подарок городу от ГДК» (площадь им. Ленина)

21.30 Выступление артистов белорусской эстрады Ольги Плотниковой и Арт-группы «Беларусы»

23.00 Акция «Споем Гимн вместе!»