Интервью по поводу: готовимся к“Дожинкам-2018”. Ивье ждет гостей…



Каждый хозяин, каждая хозяйка знает, как приятны предпраздничные хлопоты, когда ждешь гостей. А в Ивье намечается торжество особенное и гости особенные - ежегодный главный праздник аграриев области фестиваль-ярмарка "Дожинки-2018" своей столицей в этом году избрал наш город. И мы с удовольствием констатируем, как с каждым днем меняются его улицы, дома, дороги. Обо всем этом сегодня разговор с руководителем района, председателем Ивьевского районного исполнительного комитета Александром Ивановичем Булаком.

- Александр Иванович, безусловно, стать столицей очередного фестиваля-ярмарки "Дожинки" очень почетно, престижно и бесконечно ответственно. Ведь это всегда огромная подготовительная работа. Как руководство района восприняло известие о том, что “Дожинки-2018” пройдут в Ивье?

- Приняли известие это с большой радостью, потому что я сам инициировал проведение очередных “Дожинок” в Ивье. Руководство области поддержало. Да, это огромный труд не одного месяца. Но это еще и возможность закрыть многие проблемные вопросы в благоустройстве города и других населенных пунктах района, в улучшении условий работы объектов социального назначения и т.д.

Лучшие труженики Гродненщины приедут к нам в ноябре 2018-го, но благоустройство города началось еще в прошлом году.

- Что стало главным, приоритетным, в этой работе?

- Само собой разумеется, всякая работа (и малая, и большая) начинается с серьезного планирования. Первый штаб по подготовке проведения фестиваля-ярмарки "Дожинки 2018" прошел в октябре 2017 года. Всего за истекший период проведено четыре областных штаба и наших шесть. И готовимся мы к этому большому событию уже с прошлого года. В поле зрения ремонтников, строителей - 120 объектов. Основное направление работ - упорядочение улично-дорожной сети, а также благоустройство объектов социальной сферы: здравоохранения, культуры, образования. На эти цели выделено более 10 миллионов рублей субвенций (субвенция (от лат. subvenire - "приходить на помощь") - вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на определенный срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования не в установленные ранее сроки). В финансировании подготовки города и района к “Дожинкам” задействованы областной, районный бюджеты, Госкомитет по имуществу, предприятия всех видов собственности.

- Все мы видим, как меняется облик нашего города, который напоминает в последние месяцы и дни большую строительную площадку. Какие конкретно объекты претерпят обновление, приобретут новый вид?

- Во-первых, ремонтируются уличная сеть и дворовые территории многоэтажных домов, относящиеся к вечным проблемам улицы Октябрьская, Дружбы, Муравщизна, Скорины, Карла Маркса. Улицы с гравийным покрытием к вящей радости ивьевчан также приобретают цивилизованный, так долго ожидаемый всеми, вид. Приведение в порядок улично-дорожной сети коснется и других населенных пунктов района. В частности, агрогородка Липнишки.

Преображаются учреждения культуры района (центр культуры и отдыха в Ивье, Дома культуры в агрогородках Липнишки, Геранены и т.д.).

Большая работа ведется на объектах центральной районной больницы. Ремонтируются и реконструируются ее отделения, благоустраивается территория.

Как всегда, особое внимание мы уделяем объектам системы образования. В прошлом году на модернизацию Ивьевской средней школы были направлены средства займа Всемирного банка реконструкции и развития. Нашим вкладом в обновление этого учреждения образования станет благоустройство его территории.

- На стадионе школы и гимназии, который является и единственным городским стадионом, также, судя по всему, развернуты грандиозные работы…

- Да. У нас появится общий городской стадион с трибунами для зрителей, новыми беговыми дорожками, секторами для занятий спортом, скамейками под навесами, другими атрибутами и условиями современного стадиона.

Затронет текущий ремонт и детские дошкольные учреждения (детские садики в городе, в агрогородках Геранены, Трабы, городском поселке Юратишки), Ивьевский центр развития ребенка.

Зона отдыха со спортивными и игровыми площадками появится и около городского озера. Это даст возможность взрослым, которые приведут детей на игровую площадку, позаниматься на тренажерах. Любимое место отдыха - набережная озера - станет еще привлекательнее для отдыхающих. Здесь появится аллея скульптур на водную тему. Кстати, каждый район области такую скульптуру привезет в Ивье как подарок городу к областному фестивалю-ярмарке "Дожинки".

Скоро начнется оформление нового знакового места города - Уголка для молодоженов. Он будет находиться у озера, рядом с местом, где влюбленные в последние годы на мосту замыкают свою любовь на замочки. Уже есть проект, который проходит экспертизу.

- Как будут обстоять дела с ремонтом домов в частном секторе?

- Более 170 частных домов у нас проблемные. Кому-то из жильцов придется помогать. Но сегодня я хочу поблагодарить тех людей, которые услышали нашу просьбу и прониклись пониманием, что Ивье готовится к важному событию и просто необходимо привести свои жилые помещения в порядок, чтобы достойно выглядеть на фоне обновляющегося города.

Благодарю и прошу более активно включиться остальных жителей города, владельцев частных домов в общее обновление и благоустройство.

Полным ходом ремонтируются торговые объекты. А еще в жизнь нашего города вливаются крупные сетевики, супермаркеты которых также в скором времени начнут свою работу.

- Планируется приезд большого количества участников фестиваля - ярмарки: виновников торжества - работников агропромышленного комплекса, артистов, народных мастеров, участников подворий каждого района и т.д. Сможет ли город всех принять, всех накормить, обеспечить отдых?

- Сможет. Всех приглашаем. Всем обещаем большой и насыщенный праздник. Ведь в Ивье всегда рады гостям.

Беседовала В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.