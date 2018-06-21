А. Булак провел личную встречу с трудовым коллективом КСУП «Трабы»

Руководство района в рамках личных встреч с трудовыми коллективами и единого дня информирования продолжает знакомить население с социально-экономическим развитием региона и планами на ближайшую перспективу.
В четверг, 21 июня, очередной диалог состоялся на базе КСУП «Трабы». Председатель райисполкома Александр Иванович Булак рассказал местному населению о подготовке района к предстоящим областным «Дажынкам-2018», ситуации на рынке труда, занятости населения, а также строительстве новых торговых точек на территории района, что позволит создать новые рабочие места и трудоустроить незанятую часть населения района. Кроме этого обсуждались актуальные вопросы частного и общественного характера.