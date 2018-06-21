17 человек получили травмы в результате столкновения пассажирских автобусов в Польше

В городе Бендзин недалеко от Катовице два автобуса столкнулись на остановке. В момент, когда один из них собирался отъехать, второй врезался в его заднюю часть.

Это ДТП стало причиной травм 17-ти пассажиров. Из них пятеро получили незначительные повреждения, а вот 12 пришлось отправить в больницу. В том числе ребёнка, для транспортировки которого был привлечён вертолёт.

Полиция сообщила, что оба водителя были трезвыми.