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Как новая ставка рефинансирования поможет белорусам с кредитами

22.06.2018 17:26 — Разное | Myfin  
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Как новая ставка рефинансирования поможет белорусам с кредитами
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

В пресс-релизе Нацбанка подробно разъяснены мотивы принятия решения. Основные – это рост ВВП в годовом исчислении, исторически низкий уровень инфляции (4,4% по состоянию на май-2018) и рост объема денежной массы в пределах плановых показателей (12,3% с начала года).

Как новая ставка рефинансирования поможет белорусам с кредитами

Не совсем понятно, на чем основано мнение, что решение регулятора поспешное и может привести к разогреву внутреннего рынка.

В мае текущего года впервые была зафиксирована дефляция потребительского рынка, что обычно характерно для летних месяцев и сентября, так как снижаются цены на сезонные продукты. Впереди еще два-три месяца насыщения рынка, что предполагает дальнейшее снижения цен.

Кроме этого, складывается благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура в виде высоких цен на нефть, внутренний валютный рынок стабилен, а валютная корзина Нацбанка с начала года «похудела» на 3,97%.

Совсем недавно вступила в силу новая инструкция Национального Банка о порядке выдачи кредитов, которая вводит новые понятия и нормы на кредитном рынке.

Вполне вероятно, что с вступлением в силу новой процентной ставки регулятора, коммерческие банки пойдут на смягчение кредитных предложений.

Но, как правило, банки заранее закладывают в свои кредитные портфели изменение ставки Нацбанка. Поэтому маловероятно, что снижение ставок по новым кредитам будет настолько значимым, что приведёт к взрывному росту потребительского кредитования.

А вот обслуживание уже выданных кредитов, которые привязаны к ставке рефинансирования, будет облегчено. Особенно это касается длинных кредитов на приобретение авто и недвижимости.

В целом можно говорить, что решение Нацбанка обоснованное, взвешенное и своевременное. Оно придаст дополнительный импульс росту национальной экономики.

Допустимо, что на следующем заседании регулятора в сентябре мы увидим еще один шаг понижения процентной ставки.

 
 
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Фото носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com В пресс-релизе Нацбанка подробно разъяснены мотивы принятия решения. Основные – это рост ВВП в...
 
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