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История одного памятника. Военная трагедия семьи из Подлесья

22.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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История одного памятника. Военная трагедия семьи из&nbsp;Подлесья
Памятник в деревне Подлесье Слуцкого района. Скульптор изобразил на нём жительницу деревни Софью Яцевич, четверо сыновей которой не вернулись с войны. Фото: Анна Шахно
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В агрогородке Подлесье на перекрёстке дорог Слуцк-Ленино и Невязцы-Подлесье стоит памятник жителям села, не вернувшимся с Великой Отечественной войны. Он называется «Матерь человеческая». На барельефах монумента — изображение женщины, которая прощается с четырьмя сыновьями. Ни один из них с войны не вернулся.

Десятиклассница из Подлесья Анна Шахно рассказала «Кур'еру» об односельчанке Софье Яцевич, которая стала прототипом образа матери и её сыновей, и истории создания памятника.

Софья Яцевич (на фото справа) всю жизнь трудилась в поле, была в числе «заслуженных колхозников»

Худенькая, робкая, но терпеливая и работящая

«Маленькая, худенькая, робкая, но терпеливая и работящая», — такой Софью Яцевич запомнили земляки. Она вышла замуж за такого же простого, трудолюбивого парня Максима Яцевича, крестьянского сына. В семье было пятеро сыновей: Сергей, Михаил, Иван, Александр и Николай, последнему в начале войны исполнилось только 9 лет.

В 30-е годы её мужа объявили «врагом народа», забрали, и больше женщина его не видела, он был реабилитирован посмертно. Софья Яцевич осталась одна с пятью сыновьями, работала в колхозе и тянула, как могла, хозяйство.

«Осенью 1939 года проводила Софья Яцевич в армию старшего сына, Сергея, — рассказала Тамара Яцевич, невестка младшего сына Николая. — Три месяца оставалось ему отслужить, как началась война. Ночами молилась мать, чтобы остался сын жив. В 1944 году, после освобождения Беларуси, на фронт забрали Михаила, в деревне у него осталась жена, которая ждала ребёнка. Потом ушёл на войну Иван, ему было 20 лет. Александр, четвёртый сын, попал на фронт в самом конце войны, зимой 1945 года, когда ему исполнилось 18 лет. Дома остался только самый младший — Николай».

Приближался конец войны, советские войска подходили к Берлину. И тут одна за другой в дом Софьи Яцевич стали приходить похоронки и извещения «пропал без вести». На всех четверых.

На фото слева-направо: Александр, Иван, Михаил, Сергей

Где погибли дети Софьи Яцевич

  • Александр Яцевич, 1926 года рождения, погиб 18 февраля 1945 года. Похоронен в Познани (Польша) в братской могиле.
  • Иван Яцевич, 1924 года рождения, был угнан в Германию, бежал и стал партизаном. Погиб на Украине.
  • Михаил Яцевич, 1922 года рождения, погиб в мае 1945 года в Восточной Пруссии.
  • Сергей Яцевич, 1919 года рождения, пропал без вести под Ленинградом.

После окончания войны Софья Тихоновна осталась с младшим сыном Николаем. Он вырос, женился на односельчанке Зинаиде, у них родилось трое детей. В деревне Подлесье жила и невестка Софьи Яцевич Анна (вдова Михаила), которая после войны одна поднимала дочь Татьяну.

Из потомков Софьи живы трое её внуков и восемь правнуков. Четверо правнуков живут в Подлесье и соседней деревне Лопатичи.

110 имён выбито на стеле возле памятника

Из окрестных деревень 110 человек не вернулись с войны

Из деревни Шаловичи — 40 человек, из деревни Невязцы — 25, из Подлесья — 32, из Терасполя — 13.

«В послевоенные годы о памятниках не думали, поднимали разрушенное хозяйство. В 60-е годы в Подлесье Слуцкого района приехали архитекторы, скульптор, начальство из Слуцка. На встрече с жителями села поговорили с председателем колхоза имени Энгельса Василием Петраченко, ветеранами и участниками войны, на встрече была и Софья Яцевич. Приехавшие разговаривали с ней, расспрашивали про её сыновей.

Тогда и возникло предложение увековечить память всех матерей в обелиске. Для установки памятника был выбран перекресток дорог, где женщины прощались со своими сыновьями, провожая их на войну", — рассказала Мария Лемеш, старейшая жительница села, которая работала вместе с Софьей в полеводческой бригаде.

Мария Лемеш хорошо помнит, как собирались колхозники, помогали в строительстве обелиска, разрабатывали территорию под посадку парка, убирали её, потом высаживали деревья.

Софья Яцевич, пока могла передвигаться, проходила сюда круглый год, чтобы прибрать возле памятника, положить цветы. Она разговаривала с детьми, рассказывала о себе, и долго стояла, опустив голову. И кто проезжал по дороге, часто замечал её сгорбленную фигурку.

Каждый год жители агрогородка торжественно отмечают День Победы, идут к памятнику «Матерь человеческая». На митинге говорят добрые слова о тех, кто навсегда остался лежать в одиноких и братских могилах на своей и чужой земле от Москвы до Берлина, кто ушёл из жизни в послевоенные годы и в наши дни. Возле памятника строится почётный караул, люди возлагают венки и живые цветы, звучат имена погибших, стихи и песни о войне.

Ещё совсем недавно здесь можно было услышать бывших фронтовиков, которые делились своими воспоминаниями о фронтовых дорогах, но их уже нет в живых.

Жители деревни следят за памятниками, учителя приводят детей и рассказывают о тех, кто погиб, защищая Родину.

 
 
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Памятник в деревне Подлесье Слуцкого района. Скульптор изобразил на нём жительницу деревни Софью Яцевич, четверо сыновей которой не вернулись с войны. Фото: Анна...
 
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