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В слуцкой деревне Маяк вода по цене золота

22.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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В&nbsp;слуцкой деревне Маяк вода по&nbsp;цене золота
Рабочие «Промбурвода» бурят новую скважину для водоснабжения деревни Маяк. Председатель сельсовета говорит, что сельчанам надо потерпеть без водопроводной воды ещё одну-две недели. Фото: Алесь Достанко
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Засуха внесла коррективы во многие сферы жизни случчан. Аграрии региона взялись за пересев сгоревших на солнце зерновых, а сельчане с начала июня перешли на экономию воды, потому что в колодцах её поубавилось. Для большинства жителей деревни Маяк пересыхание колодцев — сродни экологической катастрофе. На селе уже месяц не работает «водокачка», а значит, нет воды и в водопроводе.

«Уже месяц без воды сидим, не помыться, не напиться, — говорит жительница Маяка Надежда. — Рано утром тоненькая струйка из крана течёт, набираем, сколько успеем — в чайник, вёдра, а потом всё — вода кончается. Нам объяснили, что сломался какой-то агрегат в водонапорной башне. Обещали поменять его. Но вот уже месяц меняют».

В деревне четыре улицы, по трём из них давно проложен водопровод. Поэтому жители, имея воду из водопровода, особо не заботились о состоянии колодцев, используя их лишь для полива огорода и на питьё скотине. Поломка «водокачки» заставила их снова вернуться к колодцам, но тут «вмешалась» засуха.

Инна, местная жительница, говорит, что в их колодце вода ушла совсем. «Не знаем порой, как детей помыть», — говорит она.

По словам Инны, за водой она ходит к жителям улицы, у которых есть скважина. «Хорошо, что не отказывают, позволяют вёдра набрать. Пробить свою скважину — это выход, но по деньгам не потянем, стоит тысячу, а то и две, долларов. Очень дорого», — говорит сельчанка.

По словам Леонида Русаковича, председателя Гресского сельсовета, проблема уже решается.

«Старая скважина не может давать нужное количество воды. Кроме того, из-за засухи люди принялись усиленно поливать свои огороды. Это тоже сыграло свою роль, — сказал Русакович. — Сейчас приняли решение пробурить новую скважину. Работы ведёт слуцкое предприятие „Промбурвод“. Расходы взяло на себя местное сельхозпредприятие. Надеюсь, и Слуцкий райисполком поможет финансово. Потому что это огромные для сельсовета деньги — 100 тысяч рублей».

По словам председателя, возможно, сельчанам придётся попользоваться своими колодцами ещё неделю, может, чуть дольше. Всё зависит от финансирования.

 
 
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Рабочие «Промбурвода» бурят новую скважину для водоснабжения деревни Маяк. Председатель сельсовета говорит, что сельчанам надо потерпеть без водопроводной воды...
 
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