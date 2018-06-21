Проект «Я худею с «Бункером». Как помогает массаж и на каких продуктах не стоит экономить



Фото: Ольга Глазунова

За неделю проекта мне удалось сбросить ещё один килограмм. Теперь я вешу 76 кг.

Ощущение лёгкости

Я решилась пройти курс массажа, чтобы подтянуть кожу, которая из-за потерянных килограммов не так уж и быстро восстанавливается. В прошлых публикациях я рассказывала про вакуумно-роликовый массаж B-Flexy, который делают в тренажёрном зале «Бункер», — как его правильно проходить и что он даёт.

Правда, до начала курса пришлось сходить к гинекологу и сделать УЗИ, потому что в списке противопоказаний нашлось заболевание, при котором лучше от массажа воздержаться. Два разных врача сказали, что именно в моём случае такой массаж никак не навредит.

Я прошла уже три процедуры. Первые два раза перед массажем занималась на кардиотренажёрах по 30−40 минут. Очень важно не ходить на массаж в дни силовых тренировок, а сейчас в «Бункере» я занимаюсь шесть раз в неделю.

Первая процедура массажа прошла без особых болей. Второй раз было больно, но обошлось без синяков. На третьем сеансе кожа привыкла, я даже чуть не уснула.

Интересно ещё то, что во время процедуры ты в костюме из материала, напоминающего капрон. Фото: Ольга Глазунова

Что оказалось самым сложным. За два часа до начала процедуры и в течение двух часов после нельзя есть и пить. Это настоящая каторга в жару, но терпела ради результата.

Мне показалось, что после второй процедуры живот даже немного увеличился, после третьей — наоборот, спал. В теле появилось ощущение лёгкости, какой не было после занятий только на тренажёрах.

Насколько уменьшились объёмы тела, буду знать только вечером. Поэтому добавлю в публикацию позже.

Олег Гитарёшкин

Олег Гитарёшкин, диетолог, фитнес-тренер и автор Школы коррекции образа жизни , рассказал о продуктах, на которых не стоит экономить.

Сыры

«Сыр — замечательный молочный продукт. Но, к сожалению, нынешний состав сыров заставляет задуматься: а сыр ли вообще перед нами? Для того чтобы в этом разобраться, давайте вспомним, из чего состоял сыр во времена Союза и из чего его делают сегодня частные сыроделы европейских стран. Конечно же, из молока и бактериальной закваски.

Только в соединении этих двух составляющих рождается вкусный и яркий кисломолочный продукт. Вкус настоящего сыра регулируется сроком его созревания, а не ароматизаторами и вкусовыми добавками. А теперь взглянем на состав сыров, предлагаемых нам производителями. В некоторые из них, помимо ароматизаторов, консервантов и красителей, для уменьшения себестоимости добавляют даже растительные рафинированные жиры.

Но даже если вы следите за качеством продуктов, сыр достаточно калорийный продукт и здесь важно им не увлекаться. Лучше относиться к нему как к лакомству или к приправе, добавляя по щепотке в тёртом виде для придания пикантности и эстетики основных блюд или салатов.

Макароны

Многие до сих пор верят, что сорта твёрдой пшеницы произрастают на территории России и стран СНГ. Эти заблуждения вводят недобросовестные производители, печатающие на упаковках своих продуктов текст, не всегда соответствующий действительности.

Например, макароны с добавлением муки твёрдых сортов пшеницы не являются макаронами из таких сортов, так как её составляющая очень скромная по отношению к обычной муке высшего сорта. Напомню, что такая обыкновенная мука является простым углеводом, лишена пищевых волокон и особой ценности для нас не представляет.

Выбирайте макаронные изделия стран-производителей, которые давно их производят, например, в Италии.

Овощи

Если есть выбор между свежими и замороженными, то я всегда выберу свежие, так как только они являются обладателями полезных и незаменимых пищевых волокон.

При термической обработке замороженных овощей, особенно при тушении, такие пищевые волокна полностью распадаются, в результате чего остаются только легкоусвояемые углеводы. Это не плохо, но всё же хочется выжать из продукта максимум пользы.

В нашей стране не всегда светит солнце, и для получения второго и третьего урожая селекционных овощей в парниках производитель обычно прибегает к помощи химических удобрений и ядохимикатов, так что при выборе овощей вне сезона мой выбор всегда падает на упакованные зелёные листовые салаты, выращенные в парниках. И пусть цена на них не всегда справедлива, это единственный способ удовлетворить организм в растительности. Мы вынуждены брать те овощи, которые нам продают в магазинах. И никуда от этого не деться.

Вода

Чистая питьевая вода — самая прибыльная ниша в производстве напитков. Ведь в неё для продажи населению даже добавлять ничего не приходится. Лично я не доверяю производственным фильтрам. Тем более не уверен, что истоками бутилированной воды являются глубины скважин, а не водопровод. Разбираться в этом никто не позволит (да и желания нет), а вместо пустого сотрясания воздуха едем в магазин и покупаем фильтр для воды того класса, на который хватает (вот здесь скупиться не стоит!).

Свежая рыба и морепродукты

Самое ценное в морской рыбе — это её полезные жирные кислоты Омега-3, которые не синтезируются в организме. Мы с вами территориально находимся далеко от морей и океанов, поэтому насладиться свежей морской рыбой можно только во время отпусков на прибрежных курортах. Так что, отдыхая на морских пляжах, не нужно набрасываться на обилие национальных десертов, например, пахлаву или рахат-лукум.

Обогатите лучше себя местными морепродуктами. Это и пользу принесёт, и фигуру сохранит. К сожалению, та рыба, которая до нас доезжает с морей и океанов, при всех её глубоких и не очень заморозках мало имеет общего со свежей рыбой. Например, японцы в принципе не едят морепродукты, которые были убиты более 24 часов назад. Однако мы не японцы, и это не повод не готовить рыбу в том виде, в котором нам её предлагают поставщики. Любая, даже замороженная рыба будет восприниматься вашим желудком гораздо лучше куска жирной свинины. А полезные Омега-3 мы и в аптеке купим.

Растительные масла для жарки и жиры для выпечки

Если говорить о растительных маслах для жарки, то здесь, конечно же, в первую очередь нужно обратить внимание на посуду, в которой готовите, так как любой растительный жир при высоких температурах выделяет канцерогены.

Если вашим орудием на кухне является хорошая профессиональная сковорода-гриль, растительные масла для готовки вам просто не понадобятся. Здесь гораздо полезнее будет сдобрить блюдо холодным оливковым либо другим растительным маслом. А вот при приготовлении выпечки естественно требуются жиры только надлежащего высокого качества, а не маргарин и другие гидролизованные трансжиры. В любом случае нужно понимать, что жироуглеводные десерты — это прежде всего лакомства, а не основные блюда, и запихивая в себя торты и пирожные, даже своего домашнего производства, мигом скажется на ваших бёдрах и животах.

Хлеб

А от этого продукта вообще ничего полезного давно не осталось. Осталась только привычка, заложенная уже генетически, что с хлебом можно есть всё. Если вы действительно взялись за коррекцию вашей фигуры, вам стоит исключить хлеб из рациона вовсе. Замените лучше его ржаными хлебцами с высоким содержанием клетчатки".

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