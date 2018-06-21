Россельхознадзор отменил запрет на поставки белорусского молока

Россельхознадзор отменил запрет на поставки белорусской молочной продукции в таре объёмом более 2,5 литра и утвердил перечень поставщиков.

«Указание Россельхознадзора от 04.06.2018 г. отменяется в части введения ограничений на поставки продукции со всей территории Республики Беларусь», – сообщается в опубликованном на сайте ведомства документе.

В список включены «Барановичский молочный комбинат», «Ляховичский молокозавод», «Беллакт», «Мозырские молочные продукты», «Туровский молочный комбинат» и «Лидский молочно-консервный комбинат». В отношении этих компаний отменяются ограничения на поставки молочной продукции в таре объёмом более 2,5 литра.