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Пинчанин уснул за рулём и спровоцировал серьёзное ДТП на трассе М1
Житель Пинска, управлявший автомобилем Mercedes Sprinter, 22 июня около 10 утра совершил попутное столкновение с ГАЗом. Дело было на трассе М1 в Кобринском районе.
Предварительной причиной происшествия в ГАИ называют то, что водитель Mercedes уснул за рулём. О пострадавших не сообщается.
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Житель Пинска, управлявший автомобилем Mercedes Sprinter, 22 июня около 10 утра совершил попутное столкновение с ГАЗом. Дело было на трассе М1 в Кобринском районе.
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