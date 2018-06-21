Пинчанин уснул за рулём и спровоцировал серьёзное ДТП на трассе М1

Житель Пинска, управлявший автомобилем Mercedes Sprinter, 22 июня около 10 утра совершил попутное столкновение с ГАЗом. Дело было на трассе М1 в Кобринском районе.

Предварительной причиной происшествия в ГАИ называют то, что водитель Mercedes уснул за рулём. О пострадавших не сообщается.