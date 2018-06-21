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Фестиваль красок, отбор футболистов. Как в Горках отпразднуют День города
В субботу, 23 июня, в Горках отметят День города. Он традиционно празднуется в День освобождения Горецкого района от немецко-фашистских захватчиков. И вот какой будет афиша праздника в этом году.
10.00 — 11.30 — детский праздничный концерт (детский парк);
10.00 — акция «Добрые пожелания моему городу» (детский парк);
10.00 — 20.00 — праздничная торговля (улица Якубовского);
10.00 — 16.00 — фотовыставка, литературная выставка, площадка белорусских игр, мастер-классы по ремеслам, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, спортивно-игровая площадка (улица Куйбышева). Пожарно-спортивная площадка (улица Якубовского);
11.00, 12.00 и 13.00 — представление «Старик и Дракон» детской студии батлеечных кукол «Диво» (детская школа искусств и художественных ремесел);
11.00 — 12.00 — акция БРСМ «Я люблю Горки» (улица Якубовского);
11.00 — турниры, посвященные Дню города, по мини-футболу и большому теннису (городской стадион);
11.00 — 17.00 — фестиваль Академии ФК «Динамо — Брест» по отбору лучших молодых игроков (городской стадион);
12.00 — 13.00 — детская игровая программа (детский парк);
12.00 — показ художественного фильма «Вот это любовь!» (кинотеатр «Крыніца»);
13.00 — 14.00 — конкурс детских рисунков;
14.00 — 15.00 — праздничный концерт (улица Якубовского);
15.00 — 16.00 — концерт народного вокального ансамбля «Овсяница» (улица Якубовского);
15.00 — 16.00 — детская дискотека (детский парк);
16.00 — награждение победителей районного конкурса молодых талантов «Слаўлю цябе, Горацкі край» (амфитеатр);
16.00 — 19.00 — фестиваль красок «Colour Fest» (амфитеатр);
16.00 — 17.00 — концерт солистки районного Центра культуры Надежды Курбасовой (улица Якубовского);
17.00 — 19.00 — эстрадный концерт (улица Якубовского);
20.00 — 23.00 — молодежная дискотека (площадь ДК БГСХА).
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День города в Горках будут праздновать уже в эту субботу, 23 июня.
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