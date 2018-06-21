Фестиваль красок, отбор футболистов. Как в Горках отпразднуют День города

В субботу, 23 июня, в Горках отметят День города. Он традиционно празднуется в День освобождения Горецкого района от немецко-фашистских захватчиков. И вот какой будет афиша праздника в этом году.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

10.00 — 11.30 — детский праздничный концерт (детский парк);

10.00 — акция «Добрые пожелания моему городу» (детский парк);

10.00 — 20.00 — праздничная торговля (улица Якубовского);

10.00 — 16.00 — фотовыставка, литературная выставка, площадка белорусских игр, мастер-классы по ремеслам, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, спортивно-игровая площадка (улица Куйбышева). Пожарно-спортивная площадка (улица Якубовского);

11.00, 12.00 и 13.00 — представление «Старик и Дракон» детской студии батлеечных кукол «Диво» (детская школа искусств и художественных ремесел);

11.00 — 12.00 — акция БРСМ «Я люблю Горки» (улица Якубовского);

11.00 — турниры, посвященные Дню города, по мини-футболу и большому теннису (городской стадион);

11.00 — 17.00 — фестиваль Академии ФК «Динамо — Брест» по отбору лучших молодых игроков (городской стадион);

12.00 — 13.00 — детская игровая программа (детский парк);

12.00 — показ художественного фильма «Вот это любовь!» (кинотеатр «Крыніца»);

13.00 — 14.00 — конкурс детских рисунков;

14.00 — 15.00 — праздничный концерт (улица Якубовского);

15.00 — 16.00 — концерт народного вокального ансамбля «Овсяница» (улица Якубовского);

15.00 — 16.00 — детская дискотека (детский парк);

16.00 — награждение победителей районного конкурса молодых талантов «Слаўлю цябе, Горацкі край» (амфитеатр);

16.00 — 19.00 — фестиваль красок «Colour Fest» (амфитеатр);

16.00 — 17.00 — концерт солистки районного Центра культуры Надежды Курбасовой (улица Якубовского);

17.00 — 19.00 — эстрадный концерт (улица Якубовского);

20.00 — 23.00 — молодежная дискотека (площадь ДК БГСХА).