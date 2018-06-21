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В Гродно БМП раздавила легковушку. Видео происшествия
На выезде из Гродно БМП врезалась в Volkswagen. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
— Колонна военной техники осуществляла левый поворот. В какой-то момент одну из БМП занесло и она врезалась в пропускавший колонну VW, — написал о происшествии в редакцию Виталий.
По словам очевидцев, водителю легковушки очень повезло — его сиденье «сложилось» и он оказался в лежачем положении. Мужчину зажало элементами панели, но его удалось деблокировать.
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По словам очевидцев, водителю легковушки очень повезло - его сиденье "сложилось" и он оказался в лежачем положении.
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