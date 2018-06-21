В Гродно БМП раздавила легковушку. Видео происшествия

На выезде из Гродно БМП врезалась в Volkswagen. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.





— Колонна военной техники осуществляла левый поворот. В какой-то момент одну из БМП занесло и она врезалась в пропускавший колонну VW, — написал о происшествии в редакцию Виталий.

По словам очевидцев, водителю легковушки очень повезло — его сиденье «сложилось» и он оказался в лежачем положении. Мужчину зажало элементами панели, но его удалось деблокировать.





В распоряжении издания « АвтоГродно » оказалось видео с камеры наружного наблюдения. На видео зафиксирован момент наезда БМП на легковой автомобиль. Гусеничную технику действительно занесло на асфальте.